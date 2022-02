Yle Itä-Ukrainassa: Kapinallisjohtaja toistaa Kremlin propagandaa – väittää Ukrainan valmistelevan hyökkäystä lännen tuella

DONETSK Tunnelma Itä-Ukrainan kapinallisalueiden suurimmassa kaupungissa Donetskissa on rauhallinen kasvaneesta sodanuhasta huolimatta.

Itä-Ukrainassa on sodittu siitä lähtien, kun Venäjän tukema kapinallisalue julistautui itsenäiseksi vajaat kahdeksan vuotta sitten. Täysimittaisten taisteluiden on pelätty taas leimahtavan Ukrainassa, kun Venäjä on kasvattanut joukkojaan rajojen tuntumassa.