Ylen tieto: Poliisin turvallisuutta ei uhkaa perinteinen järjestäytynyt rikollisuus – "Uhkaajalla on räjähteitä ja konetuliaseita", kertoo poliisilähde

Yle on saanut viikonlopun aikana uutta tietoa Suomen poliisiin kohdistuvasta turvallisuusuhasta.

Ylen saaman tiedon mukaan turvallisuusuhan taustalla ei ole järjestäytynyt rikollisuus, kuten aiemmin julkisuudessa on uutisoitu.

Yle on keskustellut sunnuntaina useiden poliisien kanssa.

Pääkaupunkiseudulla työskentelevä poliisi kertoi sunnuntaina Ylelle, että poliisin on nyt kannettava asetta ja muita voimankäyttövälineitä koko ajan mukanaan työvuoron aikana.

1. Kuka poliisia uhkaa?

Turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on kiristynyt Venäjän ja Ukrainen tilanteen vuoksi.

Sisäministeri Krista Mikkonen on ollut vaitonainen poliisiin kohdistuvasta turvallisuusuhasta.

2. Ovatko Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos nostaneet turvatasoaan?

3. Kuinka vakavasta uhasta on kyse?

Yle on puhunut viime päivinä useiden poliisien kanssa poliisiin kohdistuvasta turvallisuusuhasta.

– Tilanteesta on tietoa vain talon ylimmällä johdolla. Olen ymmärtänyt, että uhka on todellinen. Olen saanut sen verran selville, että uhkaajalla on käytössään räjähteitä ja konetuliaseita.