Analyysi: Työttömiä patistetaan töihin – hallituksen työllisyystoimet vaikuttavat hitaasti

Talouskasvu on kiihtynyt, kun koronarajoituksia on purettu. Valtiovarainministeriön joulukuussa 2021 julkistaman talouskatsauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna kolmen prosentin reipasta vauhtia.

Hallitus ja oppositio eri mieltä uudistusten vaikutuksesta

Kokoomuksen vaatimuslistan (siirryt toiseen palveluun) kärjessä on ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, joka on ollut suuri kauhistus palkansaajajärjestöistä SAK:lle ja STTK:lle sekä hallituksen vasemmistopuolueille..

Työvoimapalveluja vahvistetaan työttömyyden alkuvaiheessa

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (siirryt toiseen palveluun) tulee täydellä painollaan voimaan toukokuussa, TE-palvelujen siirtoa kunnille koskeva lainsäädäntö on vasta lähtökuopissa lausuntokierrokselle, ja hallituksen esitys Työkanava Oy:n perustamisesta on vielä eduskunnan käsittelyssä.

– Kunnissa on koulutuspalvelut, ja siellä on yrityspalveluita.. Kunnissa on elinkeinopalvelut ja kotoutumistoiminta. Kun tämä kokonaisuus yhdistyy TE-palveluihin, niin sillä on työllisyysvaikutusta, Haatainen vakuuttaa.