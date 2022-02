Niinistö sanoo yhdysvaltalaislehden haastattelussa antavansa vinkkejä eri maiden johtajille, jotka kyselevät Putinista

The New York Timesin mukaan Sauli Niinistö on opastanut muun muassa Ranskan presidenttiä. Niinistö katsoo, että hän toimii eräänlaisena tulkkina idän ja lännen välillä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on saanut lukuisia kyselyjä eri maiden johtajilta siitä, miten Venäjän ja sen presidentin Vladimir Putinin kanssa kannattaisi toimia, uutisoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan Niinistö on vastannut muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tiedusteluihin. Niinistö sanoo lehdessä, että hän yrittää auttaa.

– He tietävät, että tunnen Putinin. Toisaalta Putin joskus sanoo, että "mikset kerro läntisille ystävillesi sitä ja sitä ja sitä", Niinistö toteaa The New York Timesin haastattelussa.

Niinistö kertoo, ettei hänen roolinsa ole pelkästään toimia viestinviejänä idän ja lännen välillä. Lehden mukaan hän pitää itseään rajaseudun tulkkina, joka selittää molemmille puolille toisten ajattelua.

Saksan entisen liittokanslerin Angela Merkelin lähtö politiikasta on tehnyt Niinistöstä tärkeän Euroopan ja Venäjän suhteen kannalta, kirjoittaa The New York Times. Kansainvälinen lehdistö onkin viime päivinä ollut erityisen kiinnostunut Niinistöstä.

Niinistö huomasi Putinin muuttuneen

Niinistön odotukset rauhan löytymisestä konfliktin kärjistyessä Ukrainassa näyttävät olevan tällä hetkellä matalat. Niinistö kertoo The New York Timesille, että hän huomasi muutoksen Putinissa puhuessaan tämän kanssa pitkään puhelimessa viime kuussa.

– Hänen mielentilansa, päätöksentekonsa, päättäväisyytensä – se on selvästi erilaista.

Lehden mukaan Niinistö uskoi Putinin tuntevan, että tämän oli tartuttava hetkeen. Paluuta aiempaan tilanteeseen on vaikea kuvitella, Niinistö arvioi.

Lehti nostaa esiin myös Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden. Niinistö muistelee lehdessä Putinin sanoneen joskus, että ystävällisestä naapurista tulisi "vihollisen sotilas", jos se liittyisi Natoon.

Niinistö kuitenkin pitää tiukasti kiinni Suomen oikeudesta päättää jäsenyyden hakemisesta.

– Olen sanonut sen myös Putinille, hyvin selkeästi.