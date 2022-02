Saamelaiskäräjälain uudistus edennee eduskuntaan kevättalvella – oikeusministeri: "Vaaditaan poliittista tahtoa kaikilta hallituspuolueilta"

Saamelaiskäräjälain uudistus on viimein tällä hallituskaudella tarkoitus uusia, mutta alkuperäinen aikataulu on venynyt jo kuukausilla. Tällä hetkellä oikeusministeriö arvioi, että asia esitellään eduskunnalle maalis-huhtikuun taitteessa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (RKP) mukaan tavoitteena on saada hallituksen lakiesitys eduskuntaan pian. Ennen kuin lakia voidaan eduskunnassa pohtia, on se käsiteltävä saamelaiskäräjien täysistunnossa sekä valtion ja saamelaiskäräjien välisissä neuvotteluissa.

– Tavoitteena on saada hallituksen esitys eteenpäin eduskuntaan lähiaikoina niin, että se ehditään käsitellä tällä vaalikaudella ja myös niin, että seuraavien saamelaiskäräjävaalien valmisteluun jää riittävä aika, kirjoittaa Henriksson Ylelle.

Ministerien mukaan käsittely on venynyt tarkan valmistelun takia

Myös sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) selittää aikataulun venymistä sillä, että lakiuudistus on vaatinut hyvin perusteellista valmistelua.

– Kuten neuvotteluprosesseissa yleensä, tässäkin on pyritty pitämään huolta siitä, että laki valmistellaan huolellisesti. Saamelaiskäräjälain tulee palvella saamelaisia itseään, Mikkonen kirjoittaa Ylelle.

Oikeusministeriön asettama toimikunta antoi viime vuoden toukokuussa esityksensä lakimuutoksista. Esitysten tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa ja saamelaiskäräjien toimintavaatimuksia.

Oikeusministeriön osastonjohtaja Johanna Suurpää kertoi Ylelle jo joulukuussa, että valmistelu on vienyt aikaa, koska toimikunnan mietinnöstä tehdyt lausunnot olivat monipuolisia, eikä mietintö ollut yksimielinen. Eniten keskustelua on herättänyt saamelaismääritelmä, joka on jakanut mielipiteitä.