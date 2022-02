Mies putosi Itä-Suomessa moottorikelkalla jäihin, mutta ei saanut apua – vasta lähitalon asukkaat ilmoittivat myöhäisestä kulkijasta

Poliisi: Pysähtyä pitää, tai ainakin soittaa apua

Hengenhädässä olleen kylmettyneen miehen näkökulmaa on helppo ymmärtää, mutta myös ohiajaneilla autoilijoilla on oma näkökulmansa.

Rantasalmentie on maaseutumaisemaa ja tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus. Paikalla oli lauantai-iltana pimeää. Tilanne on tullut ohiajaneille autoilijoille täysin yllättäen ja se on ollut nopeasti ohi.