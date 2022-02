Paisunut kaukolämpölasku sai eläkeläispariskunnan suunniltaan – viranomainen: energiayhtiön menettely oli kohtuutonta

Kirjeessä Helsingin energiayhtiö Helen ilmoitti, että talon kaukolämmön kulutus paukkupakkasilla on mitattu ja todettu aiempia tietoja suuremmaksi. Sen takia kuukausittain maksettava vesivirtalasku nousee 50 eurolla ja lisäksi pitäisi maksaa yli 800 euron lisäliittymismaksu.

– Se on todella paljon meikäläisten eläkkeestä, sanoo Pekkarinen.

– Pelkästään vesivirtamaksuista meille on tullut yhteydenottoja muutama kymmenen, mutta todennäköisesti kuluttajaoikeusneuvontaan on tullut paljon enemmän, koska meille tulee vain jäävuoren huippu, Ståhlberg sanoo.

Energiayhtiön mukaan Pekkaristen kohtalotovereita on "joitakin".

Nyt lautakunta on päätöksensä tehnyt. Sen mielestä yli 1 400 euron muutos Pekkaristen vesivirtamaksussa ja lisäliittymismaksussa oli kohtuuttoman suuri ja nopea. Energiamaksun nousu kolkuttelee kohtuullisuuden rajoja.

– Tämä on lautakunnan historiassa todella merkittävä ratkaisu, jos Helen tätä noudattaa. Tällä on suuri taloudellinen merkitys todella monelle kuluttajalle, toteaa puheenjohtaja Ståhlberg.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg pitää päätöstä periaatteellisesti merkittävänä, koska talon lämmitys on välttämätöntä ja kaukolämmön vaihtaminen vaikeaa.

Vaikka lautakunta käsittelee vain kuluttajien asioita, samanlaisiin ongelmiin on törmätty myös asunto-osakeyhtiössä ja liikekiinteistöissä. Muutosten taustalla olevat syyt puolestaan koskevat myös muiden kaupunkien asukkaita.

Siksi tässä jutussa käydään läpi, mistä muutokset johtuvat ja mitä mieltä kuluttajariitalautakunta niistä on.

Energiamaksun nousu kohtuullisuuden rajoilla

Kuluttajariitalautakunta piti lähtökohtana, että kohtuullisen korottamisen raja on 15 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on niin sanottu välttämättömyyshyödyke. Tätä rajaa se on aiemmin käyttänyt esimerkiksi sähkön siirtohinnoittelussa ja vesimaksuissa.