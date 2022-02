Pilkku tulee nyt myöhemmin, rajoitukset kevenevät – lähetä meille kuva ystävänpäivän dinneriltä tai afterworkeiltä

"Korona-aika on ollut täydellinen katastrofi", sanoo Storyvillen toimitusjohtaja

Tänään ovensa avaa joulukuun jälkeen esimerkiksi jazzravintola Storyville Helsingissä. Luvassa on livemusiikkia.

– Korona-aika on ollut täydellinen katastrofi, ihme, että ollaan hengissä enää. Mutta ei tämä vielä riitä, yöravintolat tarvitsevat kaikki rajoitukset pois eli auki puoli viiteen kuten ennenkin. Monet muut maat ovat vapauttaneet jo kaiken, Storyvillen toimitusjohtaja Tarja Palomäki vaatii.

Hänen johdossaan on kolme muutakin ravintolaa. Pandemian alussa yritys sai vuokriin helpotusta pari ensimmäistä kuukautta.

– Sitten meillä on ollut yleisölle suunnattu osakeanti, olemme saaneet Business Finlandin tukea ja ottaneet lainaa. Nyt tarjoamme netistä lahjakortin ostaville alennusta ja pääsyn jonon ohi, Palomäki luettelee keinoja, joilla yritys on sinnitellyt.

Näistä huolimatta henkilökunta on lomautettu neljä kertaa.

Ystävänpäivätarjous on pidempi aukioloaika

– Emme tarjoa mitään ystävänpäiväspesiaalia, spesiaalia on se, että saamme ovet auki asiakkaille, huokaa ravintolatoimen johtaja Jan Karppanen Momentin Restaurants -yrityksestä.

Tässä ravintolayrityksessä on kirjoitettu lomautuslappu henkilökunnalle kuusi kertaa koronapandemian aikana. Tällä hetkellä työntekijöitä on enää 55, koska osa on lähtenyt muihin töihin.