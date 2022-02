Ulla Huttunen, 76, uhkasi kahlita itsensä entisen työpaikkansa oveen, kun se sai purkutuomion – 70-luvun kaupungintaloja revitään nyt maan tasalle

Raikasta oranssia ja graafiset lokki-verhot

Tunnettu arkkitehti rakennuksen takana

Sen voittivat arkkitehdit Arto Sipinen ja Mane Hetzer . Sama kaksikko oli muutamaa vuotta aiemmin suunnitellut Imatralle hyvin saman tyylisen kaupungintalon, joka on edelleen käytössä.

Arto Sipisestä tuli sittemmin yksi maamme arkkitehtuurin kärkinimistä. ** Alvar Aallon** toimistossa uransa aloittanut Sipinen erikoistui julkisiin rakennuksiin ja hänen kynästään ovat syntyneen muun muassa Mikkelin konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Espoon kulttuurikeskus ja Lahden kirjastotalo. Myös useat Jyväskylän yliopiston rakennuksista on Sipisen käsialaa.

Sisäilmaongelmat vastaan symboliarvot

Ulla Huttusen työhuone sijaitsi kaupungintalon toisessa kerroksessa. Huttusen toiveena on ettei tontille rakennettaisi ainakaan kerrostaloja.

Siitä lähtien, tai oikeastaan jo ennen sitäkin, on kaupungissa väännetty kättä rakennuksen kohtalosta. Se on vuoroin haluttu suojella ja vuoroin purkaa. Välillä kaupunki kävi jo oikeustaistelua itseään vastaan purkuluvasta.

– Keskeinen syy ristiriitatilanteisiin on symboliarvo mikä kunnanvirastoilla on. Se on kunnan hallinnollinen keskus ja kun jotain operaatioita rakennuksessa tehdään, niin kyllä se kuntalaisia aina kiinnostaa ja mielenkiinto herää, Niemi sanoo.