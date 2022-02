Energian hinta nousee Venäjän hyökkäyksen pelossa – kaasun hinnassa liki 14 prosentin hyppäys, öljy kalleimmillaan seitsemään vuoteen

Venäläisen Gazpromin kompressoriasema Pietarin lähellä on valmiina säätelemään Nord Stream 2 -kaasuputken siirtokapasiteettia. Kuva on viime vuoden heinäkuulta.

Kolmannes kaasusta tulee Ukrainan kautta

Myös ydinvoimaloissa seisokkeja

Mistä ratkaisu pulaan?

Keski-Euroopan energiakriisissä on ollut hieman onnea matkassa, sillä talvi on ollut leudompi kuin keskimäärin. Sääennusteet lupaavat myös loppuhelmikuusta normaalia lämpimämpää.

Qatar on toimittanut kaasua pääasiassa Aasian markkinoille, mutta se on ohjannut kuljetuksia aiempaa enemmän myös Eurooppaan. Maa on kuitenkin varoittanut (siirryt toiseen palveluun), että sen kyky lähettää kaasua Eurooppaan on rajallinen.