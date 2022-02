Haaveiletko huvilasta Helsingin keskustan kupeessa? Kaupunki myy nyt useita arvorakennuksia

Kruununhaan edustalla sijaitseva Tervasaaren aitta myydään ravintolakäyttöön. Tervasaari toimi 1600-luvulla Helsingin tervakaupan keskuksena. Nyt myytävä aitta on viimeinen säilynyt aittarakennus.

Tapanilassa sijaitseva Franzenin torppa myydään asuinkäyttöön. Torppa on rakennettu arviolta 1860-luvulla. Se sijaitsee vuokratontilla puistomaisessa ympäristössä.

Pakila-seura suree vuokratilan menetystä

Pakila-seura on pahoillaan, sillä alueella ei ole muita vastaavia tiloja. Seuran puheenjohtajan Raimo Rahkosen mukaanPakilassa ei ole mitään kaupungin asukastiloja tällä hetkellä, eikä Pakin talokaan ole sellaisena toiminut. Lisäksi seuran toiminta on ollut rakennuksen ympärillä, muuta omaa paikkaa ei ole ollut.

– Meillä ei ole mitään paikkaa sen jälkeen. Joitain ravintoloita tai seurakunnan tiloja on, mutta seuran toiminta kyllä loppuu. Suurin osa toiminnasta on ollut juhlien mahdollistamista, ja Pakin talo on ollut se yhdistävä tekijä seuran jäsenille, sanoo puheenjohtaja Rahkonen.