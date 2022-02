Hoitajan koronarokotuksia miettii myös hänen asiakkaansa – "En ole rohjennut kysyä, mutta olen siinä käsityksessä, että heillä kyllä on"

Tapani Hietasen ja hänen vaimonsa Pirjon luona käy hoitaja kolmesti päivässä. Hietanen kertoo, että hän itse on sydänsairas ja vaimo on monisairas. Molemmat ovat jo ohittaneet 80-vuotissyntymäpäivänsä.

– Meillä käy vakituiset, hyvät hoitajat. En ole rohjennut kysyä heiltä, mutta olen siinä käsityksessä, että heillä kyllä on asianmukaiset koronarokotukset.

Rokotettu vai rokotusta vailla?

Tartuntalain muutos eli niin kutsuttu rokotuspakko tuli voimaan helmikuun alussa. Silti töissä on edelleen rokottamattomia hoitajia, esimerkiksi Tampereen ikäihmisten palveluissa heitä on kymmeniä. Tämä johtuu alan työvoimapulasta. Naapurikunnissa rokottamattomat on pääosin siirretty pois asiakastyöstä.