Arkea maailmalta: Englannissa eletään kuin pandemiaa ei enää olisikaan – päätös luopua koronapositiivisten karanteenista ihmetyttää

The Guardian -lehdessä käyttäytymistutkija professori Stephen Reicher sanoi (siirryt toiseen palveluun) , että kansa tulkitsee karanteenin poistamisen merkiksi siitä, että “epidemia on ohi eikä tartunnan saamisella ole enää väliä”.

Muualla Euroopassa on otettu Britannian rokotusetumatkaa kiinni osaksi sen vuoksi, että maa ei lähtökohtaisesti tarjoa rokotteita alle 12-vuotiaille. Toisissa rokotusannoksissa esimerkiksi Suomi on mennyt Britannian edelle (siirryt toiseen palveluun) Our World in Data -sivuston mukaan, eikä kolmansissakaan annoksissa olla kaukana.