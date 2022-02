Lumikenkäilijät talloivat hämäläiselle pellolle Suomen suurimman lumipiirroksen – teoksessa on 60 000 yksittäistä jälkeä

Vuorentaan peltoaukealle Hattulaan tallottiin viikonloppuna Suomen suurin lumipiirros. Sen läpimitta on keskimäärin 220 metriä. Teoksen keskellä on meritähti, jonka ympärille on ryhmitelty muita mereneläviä. Piirroksen suunnitellut Janne Pyykkö kertoo, että teoksessa on 60 000 yksittäistä lumikengän jälkeä. Tekijät kävelivät kuviota hankeen yhteensä 80 kilometriä.