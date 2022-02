Vankilateatteri opetti Laitisen sietämään epäonnistumisia, ja se näkyy jo arjessakin: "Hyväksyn, että teen paljon virheitä joka päivä"

Tavallisesti ne ovat Laitiselle vaikeita, koska hän on tiukka ja vaativa itseään ja sen myötä muitakin kohtaan.

Teatterissa on toisin. Se on opettanut amatöörinäyttelijälle armollisuutta itseään kohtaan.

– Kokemus on palautteen mukaan ollut avartava, vahvistava ja mieltä laajentava. Tarkoituksena ei olekaan, että kaikista tulisi suuria teatterin ystäviä ja kaikki lähtisivät harrastamaan teatteria ihan mielettömästi, Martikainen kertoo.

Teatterikokemukset auttavat arjessa

Epäonnistumisten sietämisestä kertoo myös Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyöntekijä Tytti Vänskä , joka on mukana näytelmän teossa.

– Teatterin tekeminen on täynnä epätäydellisyyden sietoa joka päivä. Se, että asiat menevät hyvin, ei tarkoita sitä, että koko ajan kaikki menisi putkeen. Teatterissa kuten elämässäkin haasteet ja ongelmat on tarkoitettu ratkaistaviksi. Tässä me olemme toistaiseksi onnistuneet hyvin, Vänskä sanoo.