Suomesta tuodut kotitestit viedään Venäjällä käsistä kuin tarjousämpärit – diilerit repivät testeistä jopa kolme kertaa suurempaa hintaa

Testit myydään loppuun todella nopeasti

Petroskoilaisella Marinalla on myynnissä kallein suomalainen kotitesti. Hän pyytää liki 13 euron hintaa Boson Covid-19 antigeenipikatestistä. Prismasta saman testin voi ostaa 5,99 eurolla. Pietarilainen Stanislav myy Suomesta ostettua Deepblue SARS-CoV-2-antigeenitestiä 11,75 eurolla. Se on lähes neljä kertaa kalliimmalla kuin K-Rauta, joka myy testejä 2,95 eurolla.

Facebookin venäläisessä vastineessa Vkontaktessa on runsaasti ryhmiä, joissa kaupitellaan suomalaisia tuotteita. Eräästä suuresta ryhmästä löytyy kohtuuhintainen tarjous: Deepblue SARS-CoV-2-antigeenitesti vain 5,3 eurolla. Muutamaa päivää myöhemmin ilmoitettiin, että koko erä oli myyty loppuun.

Venäjällä kotitestit maksavat maltaita

Suomessa ei ole testien saatavuusongelmia

– Tällä hetkellä testien saatavuustilanne on hyvä eikä sinänsä vaadi rajoituksia, toteaa SOK:n myyntipäällikkö Juhani Haara.

Hänen mukaansa myymälät ovat voineet itse asettaa rajoituksia tarpeen mukaan, esimerkiksi jos jossakin kaupassa on havaittu hamstrausta. Tällaisissa tapauksissa S-ryhmän suositus on ollut kuusi kappaletta per asiakas.