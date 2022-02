Luontokuvaaja ällistyi Helsingin Viikissä, kun heinikosta ilmestyi villisika – lue tästä, miten voit bongata eläimiä omasta lähimetsästäsi

Suomen villisikakanta on ollut kasvussa vuosituhanteen vaihteesta alkaen. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomessa oli viime vuoden tammikuussa 3 426 villisikaa . Kanta kasvoi vuodessa 477 yksilöllä.

– Villisika on nopeasti lisääntyvä ja levittäytyvä laji. Se sopeutuu nopeasti vallitseviin olosuhteisiin, kertoo Riistakeskuksen riistasuunnittelija Ohto Salo .

Eläin liikkuu etenkin Itä-Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Se on edelleen hyvin harvinainen näky.

Salomeri on harrastanut luontokuvausta muutamia vuosia. Tuuri on isossa osassa etenkin silloin, kun kyse on harvinaisuuksista.