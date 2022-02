Luontoaktivistit seisoivat työkoneiden edessä pelastaakseen metsän Honkasuolla – poliisi kantoi mielenosoittajia pois

– Paikalla on muutamia poliisin yksiköitä. Tilanne on rauhallinen, kertoi yleisjohtaja Teemu Lappalainen Helsingin poliisista.

Poliisi otti useita kiinni

Hakkuutöille on haettu toimeenpanokieltoa ELY-keskukselta. Pro Luonto ry -järjestön tiedotteen mukaan Honkasuolla tapahtuva hakkuu on "hallintopakkokeinojen vastainen toimenpide, joka on vastoin yleisiä oikeuskäytäntöjä".