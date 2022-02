Sotilaita juoksuhaudoissa, ammuskelua rynnäkkökivääreillä: some on täynnä sodan uhkaa – näin voit keskustella asiasta lapsen kanssa

Asioiden syy-yhteyttä on vaikeaa varmentaa, mutta suomalaislasten ja -nuorten sodan uhkaan liittyvät huolet ja pelot näyttäisivät lisääntyneen alkuvuonna. Se näkyy sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton MLL:n Nuortennetin että SOS-Lapsikylän Apuu-chatin keskusteluissa. Niissä vastataan kouluikäisten lasten yhteydenottoihin huolitilanteissa.

Keskusteluissa on käsitelty muun muassa sodan pelkoa ja "Venäjän uhittelua". Venäjän ja Ukrainan kriisi on synnyttänyt lapsissa myös läheisten kuoleman pelkoa. Sotauutisointi on koettu ahdistavaksi.