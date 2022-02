Päästöoikeuden hintaa on nostanut ennen muuta talouden nopea elpyminen. Se on lisännyt kivihiilen ja maakaasun kulutusta, minkä takia päästöoikeuksille on ollut enemmän kysyntää. Samalla päästökaupan hintaa on nostanut odotukset EU:n ilmastopolitiikan kiristymisestä ja päästöoikeuksien määrän rajaamisesta.