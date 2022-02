Supo: Poliisiin kohdistuva uhka ei liity Ukrainan tilanteeseen eikä Euroopan poliisiväkivaltaan – myös suojelupoliisi jatkaa tehostettua varautumista

Poliisiin kohdistuva turvallisuusuhka jatkuu. Poliisihallituksen arvion mukaan tilanne uhan osalta on ennallaan.

Poliisiasemien eteen on tänäänkin parkkeerattu panssariautoja. Poliisit kantavat asetta myös asemalla ollessaan ja pukeutuvat suojaliiveihin talon ulkopuolella .

Tiedottaminen on keskitetty Poliisihallitukselle, mutta Yle kysyi tilanteesta myös Suojelupoliisin näkemyksiä. Supo vastasi Ylen kysymyksiin sähköpostilla.

2. Myös Supo on tehostanut varautumistaan uhan vuoksi. Vieläkö tehostettu varautuminen jatkuu?

5. Ylen tietojen mukaan kyse ei ole järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamasta uhasta vaan mahdollisesti terroriuhasta tai hybridiuhasta. Mikä on Supon arvio: kummasta on kyse?

7. Supo on aiemmin arvioinut, että suurin uhka Suomessa aiheutuu äärioikeiston toimijoista. Onko kyseessä äärioikeiston toiminnan aiheuttama uhka?

9. Terroriuhan taso on Suomessa ollut pitkään tasolla kaksi eli kohonnut. Harkitseeko Supo uhkatason nostamista vai onko sitä jo nostettu?

Terrorismin uhka on edelleen neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Uhkatasoa arvioidaan jatkuvasti, ja tasoa päivitetään tarvittaessa.

11. Ulkomailla on tehty hyökkäyksiä yksittäisiä poliiseja vastaan. Minkälaisista tapauksista muissa maissa Supo on saanut tietoa?

Suojelupoliisi vaihtaa jatkuvasti tietoa kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. Monissa Euroopan maissa on viime vuosina tehty poliisia kohtaan useita iskuja, jotka on myös uutisoitu. Tekovälineenä on usein ollut veitsi tai muu helposti saatava tekoväline.