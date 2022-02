Helsingin yliopisto teki päätöksiä taideaineista: teatteritiedettä ei typistetä, sen sijaan elokuva- ja tv-tutkimuksen kandidaattiopinnot lopetetaan

Helsingin yliopistossa on viime kuukausina keskusteltu taiteen tutkimuksen tulevaisuudesta. Huolta on kannettu muun muassa teatteritieteestä ja pelätty, että sen opetus supistuu sivuainetasoiseksi .

– Oppiaineessa on vain yksi professori töissä, ja hänen toimenkuvansa kuitenkin painottuu tutkimukseen ja tutkijankoulutuksen. Painotus maisterivaiheeseen on järkevä, koska opetusta ei pystytä tarjoamaan enää samalla laajuudella kuin nykyisin, sanoo Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan varadekaani Minna Palander-Collin .

Mistä jatkossa maisteriopiskelijat?

Baconin mukaan kahdesta vaihtoehdosta jälkimmäinen oli kuitenkin parempi. Näin siitä huolimatta, että edessä on nyt uusi ongelma: Mistä maisteriohjelmaan saadaan opiskelijat, joilla on oppiaineesta riittävät tiedot ja taidot?

Professori vastaa yksin koko opetuksesta

– Meillä on vain yksi toimi, vaikka on yleisesti katsottu, että kaksi on aivan minimi kokonaisen oppiaineen vetämiseksi. Toista tointa, eli lehtoraattia ei ole tiedossa ja tuntiopetusmäärärahat, joiden varassa opetus on toiminut, supistuvat entisestään.