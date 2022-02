Jari Ehrnroothin kolumni: On väärin liittää lapsi uskonnolliseen yhdyskuntaan

Politiikan suuri historia ja perheen pieni historia kohtaavat siinä, miten me otamme lapsen vastaan.

Politiikan suuri historia ja perheen pieni historia kohtaavat siinä, miten me otamme lapsen vastaan. Vapaissa länsimaissa me hoivaamme ja kasvatamme, suojaamme ja rohkaisemme pientä ihmistä, että hän saisi elää juuri sellaisen elämän, jonka hän itse täysivaltaiseksi kansalaiseksi varttuessaan vapaasti valitsee. Historian valossa tämä pakoton elämisenvapaus on ainutlaatuinen – minulle melkein pyhä – saavutus.