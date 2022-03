Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

VAALIMAA Bussi pysähtyy puomin taakse. Ulos astuu kolmikko: mies, nainen ja pieni poika. He pitävät toisiaan kädestä.

Vielä hetki sitten perhe oli pahamaineisen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kuulustelussa. Nyt he astuvat sisälle Vaalimaan raja-asemalle ja kertovat rajaviranomaisille, että he pakenevat sotaa.

Takana on viisi päivää kestänyt matka kotoa Starobilskista Itä-Ukrainasta. Perheen reitti kulki Venäjän kautta. Pakoon piti lähteä maahan, jonka hyökkäsi heidän kotiinsa.

Venäjä pommitti Ukrainan hallussa ollutta kaupunkia raskaasti heti hyökkäyksen alettua. Viime sunnuntaina Venäjä valtasi kaupungin.

– Kotiimme iskeytyi kranaatti ja ymmärsimme, että meidän pitää pakata tavaramme ja lähteä, sanoo perheen isä Andrei raja-aseman odotushuoneessa.

Andrei ei halua kertoa sukunimeään tai esiintyä kuvissa turvallisuussyistä. Matka jatkuu Ruotsiin ystävän luokse. Laukuissa on vain välttämättömimmät tavarat.

Presidentti Vladimir Putinin sota on ajanut myös monia venäläisiä ulos maasta. Hallinnon vastustajat ja toimittajat pakenevat kiristyviä otteita. Arki kurjistuu ja talousromahdus on joka päivä lähempänä.

Koronarajoitusten ja viisumivaatimusten takia venäläisten ei ole helppo tulla Suomeen. Helpompaa on kaksoiskansalaisilla, kuten ranskalais-venäläisellä Elena Denier'llä.

Hän asuu Pariisissa ja oli käymässä vanhempiensa luona Moskovassa sekä Siperiassa Burjatian tasavallassa. Tarkoitus oli lentää kotiin, mutta lennot Eurooppaan peruttiin.

– Lähdin aiemmin, koska minua pelotti. Mieheni on Pariisissa, ja häntä tämä hermostuttaa paljon.

18-vuotiaan tyttärensä Denier lähetti kotiin Qatarin kautta.

Denier'n mukaan tunnelma Venäjällä on pelokas ja masentunut. Moskovassa hänen keskiluokkaiset tuttavansa huolehtivat työpaikoista ja säästöistä.

– Burjatiassa taas ihmiset pelkäävät, että tulee liikekannallepano ja heidän lapsensa lähetetään sotimaan, Denier sanoo.

Denier'tä itseään huolettaa Venäjän poliittinen kehitys ja se, ettei hän tiedä milloin voi taas nähdä vanhempansa.

– Pelkään pahoin, että raja suljetaan.

Vaalimaa on väylä turvallisempaan maailmaan myös turisteille ja muille eurooppalaisille matkailijoille, joille oleskelu Venäjällä on käynyt liian tukalaksi.

Tässä voi joskus kulkea Naton ja Venäjän raja. Näin sanoi BBC:n toimittaja Vaalimaalla kuvatussa jutussaan (siirryt toiseen palveluun). Siinä hän seisoo keltaisen rajavyöhykekyltin vieressä.

Isoa osaa Suomen ja Venäjän rajasta ei kuitenkaan voi havaita silmin.

Myös lappeenrantalaisen perheen arjessa raja on näkymätön. Mutta televisio ja lehdet kertovat, että maailman silmissä jokin on muuttunut. Sähköinsinööripariskunnan kotitalolta on Venäjälle matkaa 27 kilometriä.

– Jo pikkupoikana raja oli kiehtova mutta arkinen. Nyt metsäinen rajalinja tuolla jakaakin ikään kuin hyvän ja pahan, pohtii Jukka Lassila olohuoneessaan.

Lassilan vaimo Nadja Belonogova on liittynyt vapaaehtoisten Lappeenrannassa asuvien venäläisten joukkoon.

Ryhmä auttaa ukrainalaisia pakolaisia, joita saapuu läheiselle Nuijamaan raja-asemalle. Belonogova on ostanut sim-kortteja, pikapuuroa, nuudeleita, keksejä ja kahvia asemalla odottaville pakolaisille. Vapaaehtoisten joukko on vasta järjestäytymässä, joten nyt on tehty, mitä pystytään.

Belonogova on kotoisin Moskovasta, mutta 14 vuotta hän on ollut myös lappeenrantalainen. Venäläisyys on nelihenkisessä perheessä tärkeä asia, jota halutaan vaalia.

– Kun Venäjä hyökkäsi, tuntui kuin identiteettini olisi murskautunut, Belonogova sanoo.

Sinä aamuna hänellä oli työkiireitä ja uutiset jäivät lukematta. Kun hän lopulta ehti vilkaista puhelintaan, tiedot Venäjän hyökkäyksestä iskivät shokkina.

– Koin syvästi häpeää vaikka tiedän, että sota ei ole meidän tavallisten ihmisten vika.

Samaa hän on toistanut lapsilleen. Belonogovan ja Lassilan 8- ja 10-vuotiaat lapsille on puhuttu asioista niin suoraan kuin mahdollista.

Belonogovan ystävät rajan tuolla puolen elävät toisenlaisessa todellisuudessa. Vanhat opiskelukaverit eivät tunnu tietävän koko totuutta ja yrittävät ymmärtää kaikkia osapuolia – myös Putinia.

Belonogova ei itsekään ollut vuosiin kiinnostunut politiikasta. Hän sanoo eläneensä sumussa.

– Kun katsoin pienenä tyttönä televisiota, en ymmärtänyt, mitä ukot siellä puhuivat. Vanhempanikaan eivät selittäneet asioita.

Nyt Belonogovasta on tärkeää, että lapsetkin ymmärtävät, mistä politiikka koostuu. Mikä on puolue ja mikä on demokratia.

Lappeenrannan asukkaista noin neljä prosenttia on venäjänkielisiä. Jukka Lassila uskoo, että kaupungissa on valmiiksi ilmapiiri, jossa ihmiset nähdään ihmisinä. Kreml on täältä kaukana.

– Ei luonto ole rajaa tehnyt. Luonto jatkuu samanlaisena molemmilla puolilla.

Suomen ja Venäjän välinen raja on 1343,6 kilometriä pitkä. Se kulkee Suomenlahdelta aina Lapin erämaahan saakka paikoin viivasuoraan ja välillä mutkitellen.

Ennen sen yli länteen tultiin ostoksille, tai se ylitettiin itään matkalla sykkivään Pietarin suurkaupunkiin. Kaksi vuotta raja on ollut hiljainen. Nyt yli tulee ihmisiä, jotka haluavat pois. Henkilöliikenteelle on auki seitsemän rajanylityspaikkaa, joista Vaalimaa on eteläisin.

Kotiinsa Berliiniin matkaava Olga yrittää pitää poikansa hereillä Vaalimaan odotushuoneessa. Bussi poimii matkustajat taas kyytiin, kunhan kaikki ovat käyneet rajamuodollisuudet läpi.

– Älä nuku, kohta istutaan taas bussissa, Olga lupaa lapselle.

Kaksikko on matkannut jo toista päivää. He olivat tapaamassa Olgan vanhempia, jotka asuvat Nižni Novgorodissa.

– Emme suunnitelleet matkustavamme Suomen läpi. Tarkoitus oli lentää Moskovasta, Olga sanoo.

Suorat lentoyhteydet Euroopan ja Venäjän välillä on katkaistu. Lähi-idän tai Keski-Aasian kautta kiertävät reitit voivat maksaa tuhansia euroja, ja lentoja perutaan koko ajan. Bussi on monelle ainoa vaihtoehto.

Suomessa on turvallista, mutta pelko seuraa. Venäjä on säätänyt pikavauhtia uuden lain, joka uhkaa sodasta "valeuutisia" eli virallisesta linjasta poikkeavia tietoja levittäviä jopa 15 vuoden vankilatuomiolla.

– Enhän minä mitään hallituksen vastaista sanonut. Ei meitä varmaan takaisin enää lähetetä.

Olga naurahtaa, mutta kommentti on kuvaava. Moni venäläinen ei tiedä, mitä nyt pitäisi pelätä.

