Ovikamerasta hän näki, että oven takana oli joukko kypäriin ja naamioihin varustautuneita miehiä. Kypärissä luki SOBR, joka on Venäjän poliisin erikoisjoukkojen lyhenne.

– He alkoivat potkia ovea ja päätin avata, jotta ei tarvitsisi asentaa uutta, Heikinen kertoo Ylen videohaastattelussa.

Seuraavat kaksi tuntia poliisit tekivät kotietsintää. Sen päätteeksi he veivät Heikisen kuulusteluihin tutkintavankilaan. Heikinen sai tietää, että häntä epäiltiin "puhelinterrorismista" eli siitä, että hän olisi tehnyt aiheettoman pommiuhkauksen kauppakeskukseen.

Maksimirangaistus teosta on viisi vuotta vankeutta.

– Nyt he vain keksivät koko jutun, Heikinen sanoo.

Heikisen mukaan tekaistu rikosjuttu häntä vastaan on vain yksi esimerkki siitä, kuinka paljon Venäjä on muuttunut sodan alkamisen jälkeen. Hallinto yrittää nyt vaientaa sodan vastustajia kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Heikinen haluaa antaa haastattelun omalla nimellään. Yle on arvioinut, että näin voidaan toimia.

Darja Heikisen mukaan "puhelinterrorismiin" liittyvässä rikosjutussa on epäiltyinä ainakin 30 pietarilaisaktivistia.

He edustavat eri liikkeitä ja maailmankatsomuksia, Heikinen kertoo. Epäiltyjä yhdistää ainoastaan se, että kaikki ovat vastustaneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

– Poliisit osoittivat jopa jonkinlaista huolenpitoa aluksi. Ehkä siksi, että he ymmärsivät hyvin, ettei syytteillä ollut mitään yhteyttä siihen, mitä he kirjoittivat kuulustelupöytäkirjaan.

Pelätty tšetšeenijohtaja on murhauttanut ja kiduttanut vastustajiaan, mistä muun muassa riippumaton Novaja Gazeta -lehti on kertonut. (siirryt toiseen palveluun) Juuri nyt hänen joukkojaan sotii Ukrainassa.

Venäjän hyökkäys on ajanut oppositioaktivistit hyvin ahtaalle.

Duuma eli Venäjän parlamentti on säätänyt pikavauhtia uusia lakeja, jotka ovat tehneet asevoimia koskevan "väärän" tiedon levittämisestä rangaistavaa.

Vääräksi tiedoksi on tulkittavissa mikä vain valtion virallisesta propagandasta poikkeava väite. Jopa sota-sanan käytöstä on mahdollista rangaista, sillä virallisesti Ukrainassa on meneillään "erikoisoperaatio".