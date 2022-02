Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

– Sinua on raiskattu kahdentoista vuoden ajan.

Suvin, 32, oli vaikea uskoa, mitä psykologi sanoi.

Hän oli juuri eroamassa miehestä, jonka kanssa oli mennyt nuorena naimisiin. Ahdistuksen vuoksi Suvi hakeutui juttelemaan psykologin kanssa. Vasta siellä hän alkoi ymmärtää, mitä suhteessa oli tapahtunut.

Suvi kertoo heränneensä vuosien ajan vähintään kerran viikossa siihen, että mies yhtäkkiä yhtyi häneen. Mies ei päästänyt Suvia pois tilanteesta ja välillä myös kuristi tätä samalla. Suvi lamaantui, hän ei pystynyt liikkumaan tai sanomaan mitään, sillä pelkäsi miehen suuttuvan ja jopa tappavan hänet.

Suvin mukaan mies oli seksuaalisen väkivallan lisäksi väkivaltainen myös fyysisesti, taloudellisesti, henkisesti ja hengellisesti. Suvi ja hänen miehensä olivat vanhoillislestadiolaisia.

Saat kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.

Näin Suvi usein lupasi, kun mies pyysi anteeksi raiskausten jälkeen. Vaihtoehtoa ei ollut. Naisesta yölliset hetket tuntuivat pahoilta, mutta hän ei osannut sanoa miksi.

"Raiskaukset olivat minulle normaalia elämää. En ymmärtänyt, että se oli väärin."

Jos Suvi yritti ottaa tuntemuksensa puheeksi miehensä kanssa, tämä joko suuttui ja syytti vaimoaan sekopääksi tai uhkasi tappaa itsensä. Suvi alkoi uskoa ylireagoivansa. Asian esiin nostaminen päättyi toistuvasti siihen, että hän lohduttikin miestä.

Psykologi sanoitti Suville, mitä tämä oli kokenut ja kehotti tekemään rikosilmoituksen. Suvi marssi suorinta tietä poliisilaitokselle – yksin.

Suvi teki ilmoituksen suuren tunnemylläkän vallassa. Hän ei pystynyt kertomaan tarkkoja päiviä raiskauksille, sillä niitä oli tapahtunut vuosien ajan. Rikosilmoituksessa Suvi arvioi raiskausten määrän, joka oli useita satoja. Hän uskoo luvun olleen alakanttiin.

Suvi kertoi poliisille muun muassa yöllisistä heräämisistä, kun mies yhtyi häneen. Lisäksi Suvi kertoi miehen ottaneen hänet raiskausten aikana tiukkaan halausotteeseen, josta Suvi ei päässyt pois. Hän kertoi menneensä lukkoon ja pelänneensä miestä.

Suvi koki, että poliisi uskoi häntä.

"Poliisi otti minut tosissaan. Hän sanoi, että raiskaus on vakava rikos ja siitä voi saada useita vuosia vankeutta."

Rikosilmoituksen Suvi teki maaliskuussa 2017. Huhtikuussa postiluukusta kolahti kirje:

Esitutkintaa ei aloiteta.

Esitutkintalain mukaan esitutkinnan lopettaminen on mahdollista, jos tutkinnassa on selvinnyt, että rikosta ei ole tehty.

Suvi ei ole pystynyt lukemaan poliisin lähettämää päätöstä sen koommin. Haastattelun aikana hän avaa kirjeen toisen kerran elämässään.

Päätöksessä todetaan, ettei Suvi ollut tuonut kuulustelussa esiin sitä, että olisi syytä epäillä miehen käyttäneen fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa pakottaakseen Suvin sukupuoliyhteyteen. Suvi ei ollut myöskään tuonut esille sitä, että hän oli kykenemätön puolustamaan itseään esimerkiksi avuttoman tilan takia.

Suvin mukaan hän kyllä yritti kertoa avuttomasta tilastaan ja kokemastaan väkivallasta. Suvi epäilee, ettei poliisi ottanut sitä huomioon, koska hän ei osannut käyttää oikeita käsitteitä tai kertoa tapahtumista riittävän jäsennellysti.

Nykyinen lainsäädäntö määrittelee raiskauksen väkivallan tai sen uhan kautta. Raiskauksena pidetään myös sitä, jos sukupuoliyhteys tapahtuu niin, että uhri on kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan – eli on esimerkiksi unessa.

Hallitus on juuri antanut lakiesityksen, joka on muuttamassa tilannetta. Jos eduskunta hyväksyy esityksen, vapaaehtoisuuden puuttuminen riittää jatkossa siihen, että teko katsotaan raiskaukseksi.

Jälkikäteen Suvi on ajatellut, että rikosilmoitusta jättäessään hänellä olisi pitänyt olla mukanaan tukihenkilö, jolla on kokemusta ilmoituksen tekemisestä. Poliisi kysyi Suvilta, tarvitsisiko hän avustajan.

"Olin paniikissa, häpeissäni ja peloissani. Minulla ei ollut kokemusta rikosilmoituksen tekemisestä, mutta ajattelin, etten tarvitse erityistä tukihenkilöä ilmoituksen tekemiseen."

Myöhemmin Suvi otti yhteyttä Rikosuhripäivystykseen (Riku). Sieltä luvattiin auttaa valittamaan tutkinnanjohtajasta ja tekemään rikosilmoituksia muusta väkivallasta, jota suhteessa oli. Suvin mukaan Rikusta kerrottiin, että hänen tapauksensa tutkinnanjohtaja päätti usein ensimmäisen rikosilmoituksen perusteella, että esitutkintaa ei suoriteta.

Rikussa käydessään Suvi ymmärsi, että hänellä olisi ollut todistusaineistoa. Siellä tarkasteltiin muun muassa Suvin sairaushistoriaa. Hänellä oli ahdistusta, migreeniä, oksentelua ja kipuja, joille ei löytynyt selitystä. Hän oli myös paljon poissa töistä.

Suvi ei valittanut eikä tehnyt uusia rikosilmoituksia.

Syitä on monia: pelko siitä, ettei häntä uskota, prosessin kesto ja vastasyytökset. Suvi myös pelkäsi ex-miestään. Hän kertoo, että ex-mies seurasi häntä eron jälkeen ja rikosilmoitusten tekemisen aikaan.

"Joutuisin elämään näiden asioiden kanssa vielä pidempään, jos olisin lähtenyt prosessiin uudelleen. Pääsen terapian avulla nopeammin eteenpäin."

Tutkija: Uhrin oikeuksien toteutuminen arpapeliä

Suvi ei ole ainoa, joka on kokenut oikeusviranomaisten toiminnan vääränä. Tässä jutussa myös kaksi muuta naista kertoo kokemuksistaan rikosprosessista raiskaustapauksissa.

Suvin ja muiden uhrien nimet on muutettu asian arkaluontoisuuden vuoksi. Yle on tutustunut tapausten poliisi- ja oikeusasiakirjoihin.

Jutussa esiintyvistä käytetään sanaa uhri. Siihen, onko rikos tapahtunut, ei oteta tässä jutussa kantaa. Termiä käytetään, sillä jutussa heitä käsitellään seksuaalista väkivaltaa kokeneena henkilöinä, vaikka kaikkien kohdalla väkivaltaa ei ole pystytty todentamaan rikosprosessissa.

Raiskauksista ainoastaan jäävuoren huippu päätyy viranomaisten tietoon.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn arvion mukaan Suomessa noin 50 000 naista vuodessa kokee seksuaalista väkivaltaa. Tähän lukuun kuuluu raiskausten lisäksi muun muassa sukuelimien koskettelu ja pakottaminen koskettamaan toista seksuaalisesti.

Arvio perustuu kansalliseen rikosuhritutkimukseen ja Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimukseen. Amnesty on tehnyt laskelmansa niiden pohjalta. Sitä ei pystytä arvioimaan, kuinka moni tapauksista on raiskauksia.

Suomalaiset, jotka ilmoittavat seksuaalisesta väkivallasta, kohtaavat järjestelmän, joka ei aina kohtele uhreja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti. Raiskauksen uhrien oikeuksien toteutuminen on arpapeliä.

Tällaiseen tulokseen Amnesty päätyi tutkimuksessaan (siirryt toiseen palveluun) rikosprosessien etenemisestä ja oikeuden toteutumisesta seksuaalirikoksissa. Poliisin, syyttäjien ja tuomareiden reaktiot vaihtelevat heidän kohdatessaan seksuaalisen väkivallan uhreja, sanoo tutkimuksen tekijä, juristi ja nykyinen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Otava Piha.

– Sillä, miten raiskauksen uhrit kohdataan, kun he kertovat tapahtuneesta viranomaisille ensimmäistä kertaa, on suuri merkitys siinä, aloittavatko uhrit oikeusprosessin tai jatkavatko sitä.

Tutkimuksen mukaan lain tämänhetkinen raiskauksen määritelmä keskittyy kahteen ääripäähän: tapauksiin, joissa uhri on kykenemätön antamaan suostumustaan, ja väkivaltaisiin raiskauksiin. Niiden väliin jää tekoja, joissa ei ole suostumusta mutta ei myöskään väkivaltaa tai avutonta tilaa. Silloin raiskauksen tunnusmerkistö ei täyty.

– Oikeuskäytäntö paljastaa monenlaisia laintulkintoja, jotka synnyttävät arpapelin siitä, kenen oikeudet toteutuvat, Piha sanoo.

Setlementti Tampereen yksikönjohtajasta Satu Hintikasta tutkimuksen tulos kuulostaa tutulta.

– Tämä on se kuva, mikä myös meille on vuosien varrella on syntynyt asiakkaiden kertomuksista. Valitettavasti liikaa on kiinni siitä, kenet sattuu kohtaamaan.

Sekä Otava Piha että Satu Hintikka painottavat, kuinka tärkeää uhrille on hänen kokemuksensa siitä, että viranomainen kuuntelee uhria ja käyttäytyy kunnioittavasti.

– Hyvät kohtaamiset ja tuki prosessissa auttavat uhria toipumisessa pitkälle, vaikka tuomiota tekijälle ei tulisi, Hintikka sanoo.

Poliisihallituksen poliisijohtajan Sanna Heikinheimon mukaan ei ole sattumanvaraista, kirjaako poliisi rikosilmoituksen ja lähteekö se tutkimaan asiaa. Taustalla on lainsäädäntö, jonka mukaan viranomaisen on toimittava.

– Aivan erilaisiin ratkaisuihin ei voida päätyä, jos tapauksesta on esimerkiksi samanlainen näyttö ja yhtä uskottavat kertomukset. Toki virheitä sattuu, mutta lähtökohta on, ettei se ole sattumaa, Heikinheimo sanoo.

Usein puhutaan siitä, että seksuaalirikoksen uhrin kertomusta ei saisi kyseenalaistaa.

Heikinheimo kertoo, että poliisin velvollisuus on kuitenkin huomioida niin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan puhuvat todisteet. On kaikkien edun mukaista pyrkiä varmistamaan, että kertomukset ovat uskottavia.

– Poliisi voi toki uskoa ihmistä, mutta on ymmärrettävä, ettei tapauksen menestyminen esimerkiksi oikeudessa ole kiinni poliisin uskomisesta.

Heikinheimon mukaan on tärkeää, että uhrilla olisi prosessissa mukana tukihenkilö. Poliisi yrittää varmistaa, että tällainen henkilö olisi aina läsnä. Tukihenkilö voi olla mukana jo rikosilmoituksen tekemisessä. Tärkeää on, että rikosilmoitus tehtäisiin mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

– Rikosilmoituksen tekeminen on kuitenkin vasta lähtölaukaus esitutkinnalle. Ilmoitusta voidaan täydentää prosessin aikana.

Seksuaalirikosten tutkijoille järjestetään koulutuksia, joissa käsitellään muun muassa uhrin sensitiivistä kohtaamista. Jokaista tapausta ei kuitenkaan tutki seksuaalirikoksiin erikoistunut poliisi.

– Inhimillistä kohtaamista ei opi pelkästään koulun penkillä, mutta pyrimme siihen, että kaikilla olisi riittävä osaaminen, kertoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Minna Ketola.

Poliisi on viime vuosien aikana käynnistänyt kehittämisprojekteja, joilla pyritään parantamaan rikoksen uhrin kohtaamista.

Mikäli rikoksen uhri kokee poliisin toiminnan epäasiallisena, Ketola ja poliisijohtaja Heikinheimo kehottavat ottamaan yhteyttä tämän esihenkilöön.

– Emme poliisissa salli sitä, että poliisit eivät hoida hommiaan tai toimivat asiattomasti, Heikinheimo sanoo.

Yksi suuri ongelma seksuaalirikosprosesseissa on niiden kesto. Helsingin Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun) aiheesta laajasti tammikuussa. Viime vuonna poliisi käsitteli seksuaalirikosta keskimäärin 285 vuorokautta, mutta osassa tapauksista tutkinta kesti vuosia ilman asiallista perustetta.

Karoliina, 29, tärisi illalla kylpyhuoneen lattialla ja oksensi päälleen.

Hän oli halunnut unohtaa riidan miesystävänsä kanssa ja juonut pullon Jägermeister-yrttilikööriä. Mies oli lähtenyt riidan päätteeksi ovet paukkuen ja palatessaan löytänyt humalaisen Karoliinan.

Mies riisui Karoliinan alasti. Nainen ajatteli: ei nyt. Mies oli aiemminkin painostanut Karoliinaa seksiin ja pahoinpidellyt tätä. Karoliina helpottui, kun tunsikin lämpimän veden virtaavan ihollaan. Mies pesi oksennusta pois.

Sitten mies raiskasi Karoliinan kylpyhuoneen lattialla. Hän yritti kieltää miestä, mutta turhaan.

Aamulla mies pahoinpiteli Karoliinan.

Seksuaaliväkivallan trauma on äärimmäinen, mutta puhuminen auttaa. Mari Jäntin haastattelussa Karoliina, 29, kertoo, miksi moni uhri silti hiljenee kokemastaan. Jani Aarnion haastattelussa Raiskauskriisikeskus Tukinaisen vastaava kriisityöntekijä Sanna Virsu.

Oli vuosi 2019. Karoliina ei vielä ymmärtänyt, että hänet oli raiskattu. Hän teki rikosilmoituksen pahoinpitelystä. Se ei johtanut tuomioon. Karoliinalle jäi kuitenkin viranomaisten toiminnasta hyvä ja ammattitaitoinen kuva.

Toinen raiskaus tapahtui myöhemmin samana vuonna, kun suhde oli jo loppuvaiheessa.

Pariskunta oli miehen luona, kun tämä Karoliinan mukaan suuttui jälleen kerran.

"Olin siinä vaiheessa katsonut jo kymmeniä raivareita ja hän oli pahoinpidellyt minut useita kertoja. Päätin lähteä heti pois ja aloin kerätä tavaroitani."

Mies esti Karoliinaa lähtemästä asunnostaan ja pahoinpiteli hänet. Pahoinpitelyn jälkeen Karoliina makasi sikiöasennossa sängyn perimmäisessä nurkassa ja itki hysteerisesti. Mies tuli hänen taakseen, silitti, käänsi Karoliinan vatsalleen ja raiskasi tämän.

Karoliina yritti nousta, mutta mies painoi hänet sänkyä vasten. Karoliina lamaantui.

Suhteen loppuaikoina Karoliinalla oli pelko ja toive: kunpa mies tappaisi hänet.

"Se tuntui siinä vaiheessa ainoalta keinolta. Olin yrittänyt päästä suhteesta monta kertaa pois, mutta en päässyt."

Suhde päättyi syksyllä 2019.

Karoliina teki rikosilmoituksen useista pahoinpitelyistä. Poliisi kuuli häntä tapauksiin liittyen ja kysyi, oliko suhteessa ollut koskaan seksuaalista väkivaltaa.

Karoliina kertoi poliisille, kuinka jälkimmäinen raiskaus – jota hän ei tosin vielä tunnistanut raiskaukseksi – oli jäänyt vaivaamaan häntä.

"Poliisi kehotti kertomaan lisää. Mitä enemmän kerroin, sitä enemmän aloin muistaa. Kun olin saanut kerrottua tapahtumien kulun, poliisi totesi, että kyseessä oli raiskaus."

Tässä vaiheessa Karoliina ei vielä osannut kertoa ensimmäisestä raiskauksesta. Hän oli painanut sen mielessään syvälle. Poliisi kuitenkin otti pahoinpitelyt ja jälkimmäisen raiskauksen tutkintaan. Näyttönä pahoinpitelyistä oli muun muassa valokuvia, ja Karoliina oli myös kertonut siskolleen ahdistavasta seksistä.

Karoliina koki poliisin kanssa käymänsä keskustelun häntä kunnioittavana.

Raiskaus ehti jo pudota esitutkinnasta, mutta kaksi viikkoa ennen tutkinnan päättymistä hänelle ilmoitettiin, että raiskaus otetaan sittenkin mukaan tutkintaan. Käytännössä asiaa ei kuitenkaan tutkittu.

"Syyttäjän olisi pitänyt vaatia poliisilta lisätutkintaa, mutta hän ei jostain syystä tehnyt sitä. Syyttäjä nosti silti syytteen, vaikka raiskauksesta ei ollut näyttöä."

Raiskauksen lisäksi miestä vastaan nostettiin syyte kahdesta pahoinpitelystä.

Myös mies teki rikosilmoituksia. Karoliinaa vastaan nostettiin syyte kahdesta pahoinpitelystä ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen koski sitä, että Karoliina oli kertonut kokemastaan parisuhdeväkivallasta sosiaalisessa mediassa. Hän ei kertonut väkivallan tekijän nimeä.

Karoliinan mukaan syyte pahoinpitelystä puolestaan tuli siitä, että hän tönäisi miehen pois tämän kuristaessa Karoliinaa.

Oikeudenkäynti pidettiin loppuvuodesta 2020. Ennen käsittelyn alkua syyttäjä kertoi Karoliinalle, ettei ollut tutustunut tapaukseen.

Käräjäoikeuden käsittelyyn oli varattu kaksi tuntia. Sen jälkeen jouduttiin pitämään tauko, sillä salissa oli toinen käsittely. Tuntien tauon jälkeen oikeudenkäynti jatkui vielä kolme tuntia.

Karoliinan mukaan istunnon loppuvaiheessa syyttäjä pyysi useita kertoja, että asiassa voitaisiin mennä nopeammin eteenpäin. Syyttäjä kertoi haluavansa päästä kotiin.

"Tuomarikin lähti siihen mukaan ja hoputti. Tuntui kauhealta, että minun traumoihini suhtauduttiin näin. Heille raiskauksien ja pahoinpitelyjen käsittely oli varmasti arkipäivästä ja merkityksetöntä."

Tuomio oli Karoliinalle shokki.

Karoliina tuomittiin sakkoihin pahoinpitelystä ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Mies sai sakot yhdestä pahoinpitelystä, raiskaussyyte hylättiin.

"Oikeuden mielestä minun olisi pitänyt puolustautua raiskaustilanteessa. Silti sain tuomion siitä, että puolustauduin, kun mies pahoinpiteli minua."

Hovioikeus ei myöntänyt Karoliinalle jatkokäsittelylupaa.

Kun Karoliina myöhemmin ymmärsi myös ensimmäisen raiskauksen olleen raiskaus, hän teki siitä rikosilmoituksen. Se on tällä hetkellä syyteharkinnassa.

Karoliinalla ei ole suuria odotuksia siitä, että hänen entinen miesystävänsä tuomittaisiin.

Valtakunnansyyttäjä: Poliisin työssä parannettavaa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana suurin osa poliisille tulleista raiskauksia koskevista rikosilmoituksista on edennyt syyttäjälle. Syyttäjät eivät kuitenkaan nosta syytettä kaikista heille tulleista tapauksista.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoo, että syyttäjän näkökulmasta erityisen vaikeita ovat sana sanaa vastaan -tilanteet.

– Uhri kokee, että on tullut raiskatuksi, mutta epäilty kiistää. Jos uhrin kertomuksen tueksi ei saada ratkaisevan selkeää näyttöä, saattaa se valitettavasti jäädä siihen.

Syyttäjälaitoksen tilastojen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana syyttäjä on nostanut syytteen noin puolessa poliisilta saaduista tapauksista, joissa rikosnimikkeenä on ollut raiskaus tai törkeä raiskaus.

Poliisi ilmoittaa mahdollisen rikoksen syyttäjälle matalammalla kynnyksellä kuin syyttäjä nostaa syytteen. Mutta kun puolet tapauksista putoaa syyteharkinnassa pois, kertooko se siitä, ettei poliisin esitutkinta ole tarpeeksi hyvää?

– Se voi olla yksi syy. Usein raiskaustapauksissa on kysymys juuri siitä, ettei näyttö riitä. Herää kysymys, mitkä ovat esitutkinnan puolella syyt, joiden vuoksi asiaa ei ole pystytty selvittämään paremmin, Toiviainen sanoo.

Käräjäoikeudessa seksuaalirikokset käsitellään yleensä suullisessa pääkäsittelyssä yleisön läsnä olematta eli suljetuin ovin.

Useimmiten sekä uhri että syytetty kohtaavat syyttäjän ensimmäistä kertaa vasta oikeudenkäynnissä. Ensivaikutelma luodaan nopeasti.

Karoliinan tapauksessa toimineen syyttäjän toiminnasta kuullessaan valtakunnansyyttäjä Toiviainen on pöyristynyt.

– Tuollainen käytös ei anna syyttäjästä hyvää kuvaa. Tämä asia vaatisi tarkempaa selvitystä.

Toiviaisen mukaan seksuaalirikosoikeudenkäynteihin pyritään saamaan niihin erikoistunut syyttäjä. Se ei kuitenkaan aina onnistu.

Syyttäjille järjestetään koulutusta muun muassa siitä, kuinka kohdata seksuaalirikoksen uhriksi joutunut ja miten huomioida traumatisoitunut ihminen rikosprosessissa.

– On vaikea sanoa, kuinka tasalaatuista osaaminen kohtaamisasioissa on. Varmaankin on liiallista odottaa, että kaikki toimisivat yhtä hyvin, mutta siihen pyritään, Toiviainen sanoo.

Valtakunnansyyttäjä painottaa, että jokaisen syyttäjän on osattava kohdata sekä asianomistaja eli uhri että rikoksesta epäilty kunnioittavasti. Hänen mukaansa keskustelutaidolla, sanavalinnoilla, eleillä ja ilmeillä on merkitystä. Toiviainen kuitenkin muistuttaa, että syyttäjän on pysyttävä objektiivisena, eikä hän voi olla kummankaan puolella.

Toiviaisen mukaan on ikävää, jos käsitys on se, että oikeuksien toteutuminen on kiinni siitä, kenet viranomaisen kohtaa.

– Tämä käsitys on saattanut syntyä sellaisesta ajatuksesta, että syyte tulisi nostaa jokaisesta raiskausta koskevasta rikosilmoituksesta. Näin ei kuitenkaan voida toimia, vaan on punnittava, onko tapauksessa todennäköisiä syitä sille, että syyte johtaisi tuomioon.

Jokainen syyttäjä päättää itsenäisesti, onko näyttö syytteen nostamiseen riittävä vai ei. Aina on rajatapauksia, joissa toinen syyttäjä olisi nostanut syytteen ja toinen ei.

– Usein on myös niin, että elävän elämän tapaukset eroavat yksityiskohdiltaan toisistaan, Toiviainen sanoo.

Valtakunnansyyttäjä toivoo, että jos syyttäjä käyttäytyy epäasiallisesti tai hänen päätöstään pidetään virheellisenä, asiasta tehtäisiin kantelu. Jos taas syyttäjän nostama syyte hylätään, tuomiosta voi valittaa ylempiin oikeusasteisiin.

Syyttäjälle päätyneistä raiskaustapauksista vain neljäsosa johtaa lopulta tuomioon. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoo, että pääsyy tuomioiden pieneen määrään on näytön saamisen vaikeus.

– Myös lainsäädännössä on ongelmia. Jos teosta ei ole aiheutunut ulkonaisesti havaittavia vammoja, tekoa on vaikea näyttää toteen.

– Lutka. Sä huora paneskelet ympäri kaupunkia!

Vilja, 21, ei jaksanut kuunnella miesystävänsä raivoamista. He olivat tulleet juuri baarista kotiin, ja Vilja halusi vain nukkua.

Vilja oli pesemässä kasvojaan, kun hän näki kylpyhuoneen peilin kautta miesystävänsä menevän vaatehuoneeseen. Vilja kysyi, mitä mies etsii.

– Jotain millä voin tappaa sinut.

Meni vain hetki, kun mies oli irrottanut Viljan käsilaukusta hihnan ja alkoi kuristaa Viljaa takaapäin.

Vilja tunsi, miten happi loppui. Sitten mies löysäsikin hihnaa mutta jatkoi kuristamista vielä voimakkaammin käsin. Välillä mies päästi välillä irti ja jatkoi taas.

Vilja katsoi itseään kylpyhuoneen peilistä ja oli varma että kuolee.

Yhtäkkiä miesystävä irrotti otteensa ja tönäisi Viljan päin suihkukaappia. Mies pyysi Viljaa soittamaan poliisit.

Poliisit olivat jo matkalla Viljan asunnolle, kun mies peruikin puheensa. Mies sanoi, ettei tiennyt, mikä häneen oli mennyt. Hän pyysi Viljaa soittamaan poliisille, ettei heidän tarvinnutkaan tulla.

"Minä olin niin idiootti, että soitin. He halusivat puhua myös miesystäväni kanssa, ja saimme vakuutettua, että tilanne on rauhallinen."

Pariskunta meni nukkumaan. Mies alkoi kosketella Viljaa.

"Tein hyvin selväksi, etten halua seksiä. Hän otti vain tiukemmin kiinni, ja kylpyhuoneen tapahtumat palasivat mieleeni. Jähmetyin paikoilleni, enkä uskaltanut liikkua."

Mies irrotti housuistaan nahkavyön. Hän hakkasi sillä Viljaa samalla kun raiskasi hänet. Jossain vaiheessa Vilja menetti tajuntansa.

Vilja heräsi siihen, kun mies läpsytteli hänen poskiaan. Vilja oli shokissa. Mies vakuutti, että kyse oli vain vähän rajummasta seksistä.

Parin päivän päästä Vilja teki rikosilmoituksen. Elettiin tammikuuta 2020.

Ennen rikosilmoituksen tekemistä poliisi ohjasi Viljan Seri-tukikeskukseen, joka on tarkoitettu seksuaaliväkivallan uhreille. Näytteet piti saada talteen mahdollisimman pian.

Vilja koki, että poliisin ja Seri-tukikeskuksen työntekijät kohtasivat hänet hyvin ja arvostavasti. Hänen äitinsä oli mukana rikosilmoituksen tekemisessä.

Poliisin kuulustelu kesti noin yhdeksän tuntia. Viljasta tuntui vastenmieliseltä käydä läpi yön tapahtumat yksityiskohtaisesti. Hän kuitenkin tiesi, että se oli tärkeää.

"Kuulustelu oli positiivinen kokemus siinä mielessä, että poliisi uskoi minua. Minulle tuli olo, että tulin kuulluksi ja voin kertoa luottamuksella kaiken."

Seri-tukikeskus oli yhteydessä setlementin ylläpitämään Tyttöjen taloon, jossa tehdään muun muassa nuorisotyötä. Vilja kävi useita kertoja keskustelemassa Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyöntekijän kanssa ja kävi läpi esimerkiksi sitä, mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu ja millaisen tuomion entinen miesystävä voi saada.

Esitutkinta valmistui kolmen kuukauden kuluttua rikosilmoituksen tekemisestä. Tapaus eteni oikeuteen, jossa Viljan entistä miesystävää syytettiin törkeästä raiskauksesta, pahoinpitelystä ja kunnianloukkauksesta.

Oikeudenkäynti alkoi kesäkuussa 2021 – tapahtuneesta oli siis kulunut puolitoista vuotta. Viljan mukaan syyttäjä oli perehtynyt juttuun todella hyvin.

"Hän osasi työnsä. Hän oli samaan aikaan jämpti mutta lempeä."

Miehen teoista oli paljon näyttöä. Oikeudessa myös todettiin, että tapauksessa pystyttiin todentamaan väkivallan uhka. Mies tuomittiin kaikista syytekohdista. Hän sai kolmen ja puolen vuoden vankeusrangaistuksen, johon sisältyi aiemman ehdollisen vankeustuomion muuttaminen kolmen kuukauden ehdottomaksi vankeudeksi.

Tuomio pantiin heti täytäntöön, ja poliisit ottivat miehen mukaansa oikeussalista. Kaikesta tapahtuneesta huolimatta Viljalle jäi hyvä tunne siitä, miten viranomaiset hoitivat työnsä.

"Oikeus tapahtui. Tuli tosi voimaantunut olo, kun näin, että hänet passitettiin sinne minne hän kuuluikin."

KKO:n presidentti: Tuomioistuimeen voi luottaa

Viljan tapauksessa näyttö oli selkeää: häntä päästiin kuulemaan pian raiskauksen jälkeen, vammoista saatiin kuvia ja hänestä näytteitä.

Seksuaalirikosten oikeusprosesseja tutkineen Otava Pihan mukaan mikään raiskaus ei ole aukottomasti selvä tapaus.

– Kun muu näyttö on arvioitu, palataan taas kysymykseen, ketä uskotaan. Onko uhrin kertomus riittävän luotettava?

Pihan mukaan kyse ei yleensä ole siitä, että rikoksesta epäiltyä uskottaisiin ja uhria ei, vaikka uhrista saattaa tuntua siltä. Oikeudessa voidaan todeta, että uhrin kuvaus tapahtumista on luotettava ja hänen kertomansa teko on voinut tapahtua. Samaan aikaan myös epäillyn versio tapahtumien kulusta voi olla riittävän mahdollinen.

– Silloin ei voida tuomita, koska järjestelmä perustuu siihen, että epäselvässä tapauksessa epävarmuus tulee syytetyn hyväksi.

Korkeimman oikeuden presidentin Tatu Leppäsen mukaan Suomessa tuomareiden kyky hoitaa rikosasioita on hyvä: he ovat ammattitaitoisia, ahkeria ja eettisesti korkeatasoisia.

Mutta kuinka hyvällä tolalla on uhrin kunnioittava kohtelu oikeudessa?

– Ainakin asiaan on kiinnitetty huomiota, ja yleiskuva on myönteinen. Kuultavien hyvä kohtelu on tärkeää, Leppänen sanoo.

Miesystävänsä raiskaamaksi ja pahoinpitelemäksi joutunut Karoliina kertoo, että hänen asianajajansa osasi veikata vapauttavan raiskaustuomion, kun oli kuullut tuomarin nimen.

– Ikävä kuulla, jos tällainen käsitys on. Näin ei pitäisi olla, Leppänen sanoo.

Korkeimman oikeuden presidentti ei kuitenkaan allekirjoita sitä, että uhrin oikeuksien toteutuminen olisi sattumankauppaa.

– Uskon, että tuomareiden osaaminen on melko tasalaatuista. Kun tuomioistuimeen saakka päästään, asianosaiset voivat luottaa siihen, että tapaus ratkaistaan lain mukaan.

Uhri: Kohtelu on tuurista kiinni

Ennen rikosprosessia sekä Karoliina että Suvi ajattelivat, että Suomessa raiskauksen ja väkivallan uhrit saavat oikeutta. Molemmat luottivat lakiin ja viranomaisiin.

– Kun olen kokenut prosessin itse, olen huomannut, ettei se ole niin. Se onkin tuurista kiinni: kaikki riippuu siitä, kuka viranomainen sattuu olemaan töissä ja millainen päivä hänellä on, Karoliina sanoo.

Toistuvasti miehensä raiskaamaksi joutuneen Suvin rikosilmoitus ei johtanut edes poliisitutkintaan.

– Poliisi sanoi, että raiskauksesta voi saada vankeutta. Kun sain päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta, oloni oli todella pettynyt ja järkyttynyt. Heidän ei pitäisi sanoa mitään sellaista, jos se ei pidä paikkaansa.

Vilja on järkyttynyt kuullessaan Suvista ja Karoliinasta. Hänen kokemuksensa viranomaisten kohtaamisesta ja koko prosessista oli positiivinen.

– Minun kohdallani kävi hyvin.

