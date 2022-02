Rajoituksia höllätään hiihtolomasesongin alla – Lapin ravintoloissa riittää taas töitä, Anna Viinikka tarttui mahdollisuuteen ja jätti Espoon

Ravintolarajoitukset keventyvät tänään maanantaina, kun ravintolat ja baarit saavat pitää ovensa auki keskiyöhön saakka ja anniskella alkoholia kello 23:een. Lapin ravintoloissa iloitaan rajoitusten keventämisestä – varsinkin, kun hiihtolomakauden alkuun on enää viikko.

Rovaniemeläinen Zoomit on ollut suljettuna 1,5 kuukauden ajan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ravintolapäällikkö Anna Viinikan mukaan tilanne helpottuu maanantaina todella paljon.

Lapin matkailu- ja ravintola-alalla on kärsitty työvoimapulasta, kun koronarajoitusten runtelema ala on karkoittanut tekijöitä muille aloille.

Toisaalta tilanne on tarjonnut myös mahdollisuuksia. Anna Viinikka kirjoitti avoimen työhakemuksen Rovaniemelle. Kun vastaus oli kyllä, hän jätti Espoon taakseen ja muutti Lappiin joulun alla.

Vaikka Santa's Hotels -ketjuun kuuluva baari on ollut pitkään kiinni, Viinikalla on riittänyt töitä ketjun hotelliravintoloissa.

"Mistä saamme työntekijöitä kevätkauteen?"

Kokonaisuutena talvi on ollut työvoiman tarpeen ennakoinnin suhteen oikukas.

– Oli todella surullista, ettemme pystyneetkään tarjoamaan kaikille töitä. Se on myös vaikuttanut todella haasteellisesti tähän tulevaan kevätkauteen, että mistä saamme työntekijöitä. Olemme tehneet kovasti töitä ja yritämme saada kaikkia takaisin töihin, Paksuniemi selittää.

Hänen mukaansa työntekijöitä on kuin onkin onnistuttu haalimaan riittävästi kasaan – ja alkuviikosta heitä tulee vielä lisää. Joitain paikkoja on kuitenkin vielä vapaana.

Lapland Hotels Äkäshotellin ravintolapäällikkö Lassi Miettinen odottaa rajoitusten poistumista kokonaan. Äkäslompolossa on riittänyt turisteja tänä talvena hyvin ja kohtuullisesti myös henkilökuntaa heitä palvelemaan.

Santa`s Hotelsin kehitysjohtaja Susanne Hulbekkmo odottaa mukavaa kevätsesonkia Lapin tuntureihin. Sesongin vilkkaus on kiinni rajoituksista ja siitä, pysyvätkö rajat auki.

“Kevätsesongin vilkkaus kiinni rajoituksista"

– Meillä rekrytoiminen on ollut ehkä helpompaa kuin muualla. Esimerkiksi Saariselällä on työntekijöitä nyt niin hyvin, että pärjäämme alkavan hiihtolomasesongin.

Työntekijöitä välittävän Staffpointin matkailu- ja sesonkitoimialan johtaja Timo Kärki kertoo, että tälläkin hetkellä ravintola- ja majoitusalalla on Lapissa muutama kymmenen työpaikkaa avoinna.

– On aika normaalia, että väkeä palkataan ihan sesongin alkuhetkiin saakka, Kärki kertoo.

Työvoiman kysyntä on palannut koronaa edeltävälle tasolle. Rekrytointifirmoissa on tehty kovasti töitä, että kysyntään on pystytty vastaamaan.