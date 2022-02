Yle Ukrainan Odessassa: Hääpari pelkää Venäjän hyökkäystä – Mustanmeren satamakaupungista löytyy myös yllättävää sympatiaa Venäjälle

Hääpäiväksi tuli ystävänpäivä. He eivät halua kertoa sukunimiään kireän poliittisen tilanteen vuoksi.

Odessalla on erityinen asema paitsi Ukrainalle myös Venäjän historiassa. Se saattaa tehdä siitä keskellä Venäjän uhkaa erityisen haavoittuvan.

Odessa sijaitsee haavoittuvassa paikassa

Lännessä on Transnistria, joka on Venäjän ohjauksessa ja jossa Venäjällä on ainakin 1 700 niin sanottua rauhanturvaajaa eli käytännössä Venäjän joukkoja.