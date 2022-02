Herätys: Elokapinaa puidaan käräjillä pitkään | Vesijohtojen kupariputket saattavat reikiintyä nopeasti | Energiakriisi kurittaa Belgiassa

Elokapinaa puidaan käräjillä vielä ensi vuonnakin

Oikeuksia ruuhkauttavat mielenosoituksillaan myös koronarajoitusten uhmaajat ja rokotevastaiset mielenosoittajat sekä lisääntyneet sanavapausasiat. Syyttäjä kertoo, että joukkomielenosoituksiin liittyviä tapauksia on jo 850. Elokapina haluaa asiansa oikeuteen eikä hyväksy sakkoja.

Vesijohtojen kupariputket vuotavat jopa viisi vuotta vanhoissa taloissa

2000-luvulla rakennettujen talojen kuparisissa vesijohdoissa on alkanut ilmetä yllättäviä vuotoja. Ongelmia on havaittu eri puolilla Suomea. Reikiä syntyy, kun uusiin kupariputkiin kertyy nopeasti piin aiheuttamaa silikaattikerrostumaa. Vuodon yllättävää syytä on ollut toistaiseksi hankala tutkia.