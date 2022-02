Kesätöitä on tarjolla nuorille nyt enemmän kuin ennen koronaa

Kesätyöntekijöistä jopa kilpaillaan

Korona-ajan varovaisuus on väistynyt

Rekrytoijien korona-ajan varovaisuus on väistynyt, kun omikronmuunnoksen aiheuttamasta tautiaallosta huolimatta sairaalakuormitus on vähentynyt ja rajoituksia ollaan purettu ympäri maata. Vain se, että kansainvälinen matkailu ei ole elpynyt, jarruttaa vielä hieman hotelli- ja ravintola-alan rekrytointeja.

– Viime vuosina on ollut ravintoloissa hankalaa, kun ei tiedetty mitä rajoitusten osalta tapahtuu. Osassa Suomea ei ole ollut ollenkaan tarjolla kesätöitä, tai paikkoja jouduttiin perumaan. Tänä vuonna ei ole samanlaista varovaisuutta kuin aiempina vuosina. Sopimuksiakin on jo tehty, Minnastiina Miettinen S-ryhmästä kertoi.

Työnhakupalveluissa ennätysmäärä paikkoja

Kesätyöpaikkailmoitusten määrä on jopa kasvanut ajasta ennen koronaa. Oikotie Työpaikat -palvelussa on esimerkiksi IT-alan kesätyöpaikkoja jopa 74 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta sitten. Kaupan alan kesätyöpaikkojen määrä on 70 prosenttia suurempi kuin viisi vuotta sitten, ja asiakaspalvelussa kasvua on ollut 26 prosenttia.