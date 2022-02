Polttoaineen hintojen rakettinousu ampuu Jyväskylän kaupungin lumitöiden hinnat pilviin, sopimusurakoitsijat ahtaalla: "100 000 euroa tulee lisäkuluja"

Korkea polttoaineen hinta kurittaa lumenaurausurakoitsijoita, kun aurauksen sopimushinnat on neuvoteltu ehkä jopa vuosia ennen nykyistä energian hintojen nousua.

– Kyllähän se sopimusten indeksikorotuksista huolimatta vaikuttaa, kun polttoaineen hinta on varmaan korkeammalla kuin koskaan. Nousu on hurja, mutta polttoainetta on pakko saada, maksoi se mitä maksoi. ** **