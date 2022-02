Pekka Haavisto uskoo Ukrainan kriisissä vielä diplomatian voimaan, mutta sanoo, että pahimpaan täytyy silti varustautua

– Kyllä siinä vähän tuli sellainen tunne, että heitä kiinnostavat ne tarjoukset, joita Yhdysvalloilta on laitettu pöytään. Niissä on myös Venäjän kannalta myönteisiä asioita, Haavisto sanoi Ylen aamussa tänään tiistaina.

Yhdysvallat on arvioinut, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkaisi huomenna keskiviikkona. Haaviston mukaan eiliset keskustelut ja tämänpäiväinen Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin vierailu Moskovaan ovat kuitenkin rauhan ja neuvottelun elementtejä.

"Suomi ei ole suuri aseiden viejä"

Haavisto arvioi, että Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen sotaharjoitus kriisiyttää rajaa entisestään. Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on yhteistä rajaa, minkä vuoksi Venäjä saa joukkonsa lähemmäksi Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa.

– Suomi ei ole muutenkaan mikään suuri aseiden viejä. Meillähän jokainen asehankinta käsitellään erikseen. Lähtökohtana on tähän saakka ollut, ettei viedä konfliktialueille aseita.

Haaviston mukaan Suomi on tukenut Ukrainaa rahallisesti vuodesta 2014. Nyt hallitus katsoo, millaista apua tässä tilanteessa voidaan antaa.

– Varmasti jokainen maa auttaa resurssiensa mukaan. Kun katsoin eilen liittokansleri Scholzin lausuntoja Kiovassa, heillä oli samanlainen linja, että he keskittyvät nyt humanitaarisen avun antamiseen.

Lähes kaikki suomalaiset tavoitettu

Suomi on kehottanut kansalaisiaan lähtemään Ukrainasta.

– Perjantai-iltana kun mietimme tiedustelutietoja ja keskustelimme muiden Pohjoismaiden kanssa, totesimme, että nyt on se hetki, jolloin ihmiset voivat vielä päästä rauhassa kaupallisille lennoille tai ajaa autolla Puolan suuntaan.

Suomalaisia diplomaatteja perheineen on jo poistunut maasta. Lisäksi Suomi on tavoittanut lähes kaikki 120 matkustusilmoituksen tehnyttä kansalaistaan. Osa heistä on jo lähtenyt tai lähtemässä, osa jää maahan.