Opimme elämään koronan kanssa – taudin vaarallisuutta ei kuitenkaan pidä unohtaa, sanovat asiantuntijat

Ennuste on positiivinen, mutta viruksen polut voivat yllättää

Vapalahti kuitenkin muistuttaa, että on muitakin tulevaisuuskuvia, joissa mukana on viruksen evoluutioon liittyvää satunnaisuutta.

– Mitä enemmän virus lisääntyy, sitä enemmän virus muuntautuu ja uusia variantteja voi syntyä. Kun uusia variantteja syntyy, on virus yleensä “parempi”, se väistää paremmin immuniteettiä ja lisää viruksen kiertoa. Tässä on tavallaan sykli, kuvailee Vapalahti, mutta toteaa, että olennaista on aiheuttavatko ne vakavaa tautia.

Rajoitusten purku tärkeää, samalla muistettava varovaisuus

– Meillä on edelleen lapsia, joille ei ole vielä rokotetta, joten he saattavat saada tartuntoja. Suomessakin. Alle 12-vuotiaiden rokotekattavuus on alle 25 prosenttia, mikä tarkoittaa, että viruksella on mahdollisuus kiertää väestössä. On hyvä muistaa, että rokote toimii hyvin vaarallisempaa koronan aiheuttamaa tautia vastaan, sanoo Rämet.