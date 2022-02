Atrialla tyydyttävä vuosi – kannattavuus kärsii kustannusten noususta

– Kustannusten nousu on rasittanut Atrian kotimarkkinoita kaikilla liiketoiminta-alueilla ja on koskenut laajalti Atrian hankkimia raaka-aineita, materiaaleja, tarvikkeita ja palveluita. Myös energiakustannukset ovat olleet nousussa. Vuoden viimeisen kolmen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 liikevoitosta jäätiin 5 miljoonaa euroa nimenomaan kustannusten nousun vuoksi, Gröhn totesi tilinpäätöstiedotteessa.

Gröhn totesi, että Atrian markkina-alueilla lihankulutus pysyi viime vuonna vakaana, kun kokonaiskäyttö ja lihaa syövien määrä on pysynyt samalla tasolla. Punaisen lihan kulutus on pienentynyt hieman, mutta sitä on kompensoinut siirtyminen siipikarjan lihaan.