Drooneissa pian laskuvarjot turvallisuussyistä – pienoiskoptereita koskevat säännöt kiristyivät

Jyväskylään on saatu yksi Suomen ensimmäisistä taajamakäyttöön jatkossa soveltuvista drooneista. Video: Timo Hytönen / Yle

Suureen suosioon nousseet pienoiskopterit eli droonit tai dronet on kuluneen kahden vuoden aikana otettu selvästi aikaisempaa tiukemmin viranomaisvalvontaan.

Jo viime vuonna raskaampien droonin lennättäjien piti rekisteröityä ilmaliikennettä valvovalle Traficomille sekä suorittaa verkossa tehtävä teoriakoe. Ainoa poikkeus olivat vain hyvin kevyet eli alle 250 grammaa painavat kopterit, joissa ei ole kameraa.

Tämä vuosi on siirtymäaikaa, mutta jatkossa varsinkin taajamissa lennättäjiltä on vaaditaan jo huomattavasti enemmän.

Teoriakokeen lisäksi on läpäistävä myös lisäkoe, joka on lennettävä valvotuissa olosuhteissa. Myös koptereiden turvavarustusta ja suunnittelua vaaditaan jatkossa.

Kahden vuoden sisällä on menty lähes ääripäästä toiseen: hyvin vapaasta lentämisestä tiukkaan sääntelyyn ja tähän droonien harraste- ja ammattikäyttäjät vasta totuttelevat.

Ylikomisario Sami Hätösen mukaan droni-ilmailu on Suomessa mennyt äärilaidasta toiseen: lähes vapaasta tiukasti säänneltyyn. Kuva: Sami Hätönen / POLAMK

Poliisiammattikorkeakoulun drooni-asiantuntija, ylikomisario Sami Hätönen toteaa, että monelle harrastajalle EU:n yhteisiin sääntöihin pohjaava kiristyminen voi tulla ja tuli yllätyksenä. Myös valvonnan tarve tulee kasvamaan.

– Kyllä poliisi varmaan jatkossa joutuu tekemisiin erilaisten luvattomien ja jopa laittomien tai rikollisissa aikeissa tehtävien dronelennätysten kanssa.

Poliisin näkökulmasta tämä tarkoittaa koulutuksen tarvetta ja myös siitä huolehtimista, että poliisin tekninen suorituskyky valvontaan löytyy.

Poliisille itselleen drooneista on tullut viime vuosien aikana tärkeä työkalu. Käyttö aloitettiin ensin rikostutkinnassa ja viime vuosina merkitys on kasvanut erityisesti hälytys- ja valvontatehtävissä.

– Viime vuonna poliisi lensi yli 3 000 operatiivista lentoa erilaisten poliisitehtävien yhteydessä. Se on ihan maailmanlaajuisesti huomattava määrä. Nykyisin voidaan sanoa, että siellä missä on poliisi on myös silmä taivaalla, ylikomisario Sami Hätönen kertoo.

Turvallisuutta tuovat jatkossa laskuvarjot

Kiristyneet säännöt koskevat lennättäjien lisäksi myös laitteita. Vanhat laitteet eivät kelpaa, koska niissä ei ole esimerkiksi laskuvarjoa ja laskuvarjollisia on olemassa vasta prototyyppinä

Yksi drooneja ammattimaisesti käyttänyt toimija on Jyväskylän kaupunki, joka on käyttänyt pienoishelilkoptereitä muun muassa kartoitukseen ja mittaamiseen vuodesta 2014 alkaen. Enimmillään drooneilla tehtäviä on ollut yli 300 vuodessa.

Nyt lentoja ei ole, koska kaupunkialueella luvallista kopteria ei ole.

Jyväskylässä on kuitenkin oltu asiassa liikkeellä hyvissä ajoin ja yhteistyössä laitevalmistajan kanssa saatu prototyyppidrooni, jossa on mukana integroitu laskuvarjo. Sitä vaaditaan, jos jatkossa halutaan toimia tiheään asutulla kaupunkialueella.

Ari Heinonen on työskennellyt droonin kanssa jo vuodesta 2014 alkaen. Hän arvioi, että uusien ehtojen mukaiset droonit saataisiin käyttöön jo kevääksi. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Prototyypin lupaprosessi on kesken.

–Tällä hetkellä ei pystytä lennättämään. Nyt on lupahakemus Traficomilla käsittelyssä ja oma näkemys on, että toiminta päästään jatkamaan ihan lähikuukausien aikana, kertoo Jyväskylän kaupungin mittauspäällikkö Ari Heinonen.

Ilman drooneja hankaloituvat erityisesti suunnittelu, kartoittaminen ja markkinointi. Alkuvuosi on mennyt lennoitta, koska lupaehdot täyttävää kalustoa ei vielä ole ollut.

–Laskuvarjo toimii omana yksikkönään, eli dronen häiriöt eivät vaikuta laskuvarjoon. Se toimii automaattisesti. Toki myös lennättäjä pystyy itse sen laukaisemaan, jos mikään muu ei toimi.

Jyväskylään saadussa prototyypissä laskuvarjo on integroitu ja se toimii itsenäisesti. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Kysymys on prototyypistä, joka Jyväskylään on saatu ensimmäisten joukossa koko Suomessa. Tekniikan lisäksi ammattimaisilta droonin lennättäjiltä vaaditaan myös koulutus ja turvallisuussuunnitelmat. Vaatimuksen taustana ovat viime vuosien vaaratilanteet.

Jos tilannetta tarkastellaan valtakunnallisesti, vaikuttaa siltä että ammattimaiset droonien käyttäjät eivät vielä ole heränneet lennättämisen ehtojen isoon muutokseen.

Tämä näkyy erityisesti siinä, että taajamalennot mahdollistavan erityisen lupakategorian prosesseja on ei ole edes käynnistetty.

Eero Vihavainen on käynyt läpi lupaprosessia laskuvarjolla varustetun droonin hyväksyttämiseksi. Kuva: Geotrim Oy

–Suomessa tämän erityisen kategorian toimintaluvat taitaa olla kahden käden sormilla laskettavissa, eli ei niitä lupia ole haettu. Jännä tilanne sinänsä, että Suomessa on paljon toimijoita, mutta lupia on haettu hyvin vähän, toteaa lupaprosessia viranomaisen kanssa läpikäynyt myynti-insinööri Eero Vihavainen, Geotrim Oy:stä.

Vihavaisen mukaan pulmana on myös se, että luvanhakijan ja Suomessa lupia myöntävän Traficomin lisäksi erityisen kategorian lupaprosessin arvioi vielä kolmas taho. Tätä vaatii myös lupajärjestelmän laajuus, samat ehdot tulee olla läpi EU:n.

–Kun kyseessä on koko Euroopan laajuinen alue ja sitä koskeva sääntely, niin puhutaan paljon näistä erilaisista viranomaisten hyväksymistä tahoista eli niin sanotuista kolmansista osapuolista ja muista.

Haasteelliseksi tilanteen tekee myös se, ettei lupamenettelystä ole olemassa ennakkotapauksia, mikä vaatii viranomaisilta ja luvanhakijoilta paljon keskustelua lupaprosessissa.

Vuosi 2022 on siis neuvottelujen ja lupaprosessien aikaa ja myös drooniharrastajille se on siirtymävuosi.

Vuoden 2023 jälkeen drooneista on löydyttävä CE-merkintä, joka kertoo että se täyttää laitteena Euroopan Unionin asettamat ohjeet ja direktiivit.

Lisäksi drooneihin on tulossa myös muusta lentoliikenteestä tuttu sähköinen etätunniste, joka antaa perustiedot kopterista ja lennättäjästä. Se helpottaa poliisin valvontaurakkaa.

–Jatkossa me saadaan tieto tuolta taivaalta, jos on asianmukaisesti rekisteröity ja drone lähettää sitä vaadittua signaalia. Oletusarvo on, että valvonta helpottuu aivan oleellisesti, miettii ylikomisario Sami Hätönen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Voit keskustella aiheesta 25.2. kello 23 saakka.