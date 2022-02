Pankkikonkari Ari Kaperi jäi ihmeissään eläkkeelle: Talouden lait vapisevat, korkoase ei toimi ja omaisuusarvot ovat "höttöisellä pohjalla"

Suomen pankkimaailman kovimmassa ytimessä työskennellyt Ari Kaperi on ymmällään. Talouden perusteet ovat muuttumassa tavalla, joita ei voi selittää 37 vuoden rahoitusalan kokemuksesta huolimatta.

Rahoitusmarkkinoiden peruskivi, keskuspankki, on menettänyt korkoaseensa tehon, ilmastonmuutos on äkkiä heilauttanut rahoittajien ajatukset uuteen asentoon, rahan määrän valtavat muutokset saattavat heilauttaa asuntomarkkinoita äkkiä ja niin edelleen.

Ennustaminen on muuttunut vaikeasta vielä vaikeammaksi.

Mutta ilmassa on myös lupaavia mahdollisuuksia: Kaperi yllyttää Suomea ottamaan ajurin paikan ilmastonmuutokseen liittyvissä talousmahdollisuuksissa.

1. Keskuspankin korkoaseella ei mitään merkitystä

Koko finanssimaailma – ja tavallinen asuntovelallinen – pohtivat, mitä viime aikojen hintojen nousu tarkoittaa rahan hinnalle. Tavallisesti inflaatio on nitistetty nostamalla korkoja. Enää vanhat säännöt eivät tepsi.

Todisteena tästä hän muistuttaa, että korko on ollut kuusi vuotta negatiivinen, "eikä se kiihdyttänyt talouskasvua mitenkään".

Hintojen nousujen taustasyihin on vaikea puuttua vain korkoa nostamalla. Vaarana onkin, että perinteinen inflaation sammutuskalusto aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

2. Rahan määrän palauttaminen normaaliin iskee asuntojen arvoon

Keskuspankilla on käytössä se toinenkin ase. Rahan hinnan lisäksi se säätää rahan määrää. Se saattaa olla korkojakin vaikuttavampi työkalu ja saattaa kolahtaa ikävästi myös asuntomarkkinoihin.

Vuosia jatkunut rahan määrän kasvattaminen ei ole toiminut niin kuin oli tarkoitus. EKP:n rahan määrän kasvattamisen ansiosta vältyttiin markkinoiden isolta kriisiltä, mutta investointien sijasta keskuspankin likviditeettiruiske meni osake- ja kiinteistömarkkinoille, joiden arvon nousu on nyt "vähän höttöisellä pohjalla".

Suomen asuntomarkkinoilla ei Kaperin mielestä ole ainakaan suuria hintakuplia. Hän uskoo, että korona-aikana alkanut kysynnän kasvu myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella jää pysyväksi ilmiöksi, kunhan alueelle on hyvät liikenne- ja etätyöyhteydet.

3. Valtio saa lainaa ilman mitään rajoitetta

Suomen valtio "saisi edelleen lainaa niin paljon kuin haluaa". Rahoittajien luottamus ratkaisee mikä on liikaa. Se selviää vasta jälkeenpäin.

Mutta velkasuhteen tuijottaminen on Kaperin mielestä vaarallista.

Liian suuren velkataakan määrää ei voi määritellä. Vertaaminen muihin ei auta, sillä jokaisella maalla on erilainen velan kantokyky. Vasta jälkeenpäin selviää, jos velkataakka kasvaa liian suureksi.

Kyse on rahoittajien luottamuksesta.

– Luottamus on kuin kuminauha ja on vaikea tietää etukäteen, kuinka paljon sitä voi venyttää.

– Riski tulee siitä, että Suomella ei ole mitään vaikeuksia saada rahoitusta. On paljon sijoittajia, jotka oikein mielellään antavat suomelle lainaa näilläkin koroilla ja varsinkin, jos korko vähän nousee. Sieltä ei tule mitään rajoitetta.

– Suomessa ainakin virkamiehet ja vastuuministeri haluavat vastuullisesti välttää ylivelkaantumista. Mutta poliitikolle se on vaikeaa. Julkisten palvelujen rakentaminen velkarahalla johtaa ennen pitkää kriisiin.

4. Suomen kannattaa olla etulinjassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Nykyisessä maailmassa pankkien vaikutus on vielä pienempi, kun yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta ovat monipuolistuneet. Erityisesti kasvuyritykset hakevat pääomia suoraan markkinoilta ja pääomasijoittajilta.

Rahan määrän vähentäminen iskee omaisuusarvoihin, joiden arvonnousu on "höttöisellä pohjalla". Vaarassa ovat niin osakkeiden kuin asuntojenkin hinnat, jos ne eivät ole tukevalla pohjalla, Kaperi arvioi.

– Tämä on alue, jossa Suomi ja Eurooppa voisivat olla edelläkävijöitä.

Monet pankit ovat lopettaneet hiileen liittyvän rahoituksen. Niillä on paljon valtaa suunnata ja hinnoitella pääomia. Hiilettömyyteen ja ympäristöystävällisyyteen perustuvat hankkeet saavat jo rahoitusta muita edullisemmin.

– Tämä on valtavan iso alue ja siinä Suomen kannattaa olla etulinjassa. Meillä ei ole turhan paljon ylivoimatekijöitä, joten sen täytyy olla jotain tällaista. Meidän kannattaa tehdä siitä itsellemme vahvuus esimerkiksi tutkimuksen, koulutuksen ja rohkeiden kokeilujen avulla.

5. Venäjä – menetetty mahdollisuus

– Pienet- ja keskisuuret yritykset ovat Venäjällä läpinäkymättömiä ja niiden merkitys on jäänyt kovin vähäiseksi. Niiden riskiä on vaikea arvioida, kun tilinpäätöksistä ei saa riittävästi tietoa. Luottokelpoisia kotitalouksia on liian vähän, Kaperi listaa syyt suunnitelman murentumiseen.