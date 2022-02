Vuodeosastoilla makaa vanhuksia, joiden paikka olisi hoivakodissa – ikääntymisen asiantuntija vetoaa päättäjiin: "Nämä ihmiset eivät kykene mielenosoituksiin eduskuntatalon edessä"

Suomessa vanhusten kotihoidon lisääminen on osoittautunut vääräksi ratkaisuksi. Gerontologian professori Marja Jylhän mukaan ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän ja rahoitus on räikeästi alimitoitettua.

Hoivapaikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän ja siitä on seurannut muun muassa kuormitusta ensihoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Kuva: Tiina Jutila / Yle