Timo Jaatinen jättää Metsäteollisuuden toimitusjohtajan tehtävän

Hän kertoo kokevansa, että on saattanut loppuun monia tehtäviä ja on kapulanvaihdon aika. Hän viittaa muun muassa toimialan uudistukseen, jossa Metsäteollisuus irtautui työehtosopimustoiminnasta ja sopiminen siirtyi yrityksiin.

– Olen ollut vahvasti sitoutunut uudistuksen läpiviemiseen, ja nyt järjestön velvoitteet muutosprosessissa on hoidettu, Jaatinen kirjoittaa.

Hän mainitsee myös EU:n valmistelemat metsäteollisuuteen liittyvät sääntelyt. Hänen mukaansa Brysseliin on koronan jälkeen hyvä mennä tuorein kasvoin.

– Tämä on siis paras mahdollinen hetki katsoa eteenpäin. Jotta voi tarttua uuteen, on rohjettava päästää irti entisestä. Mitä se uusi osaltani on, en vielä tiedä, mutta taatusti jotain mielenkiintoista.