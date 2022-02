Abiturienttien lukulomien pituus voi vaihdella useilla viikoilla – kumpi on parempi, viime hetken kertaus opettajien johdolla vai yksin kotona?

Kevään ylioppilaskirjoituksiin on aikaa alle neljä viikkoa. Osa abeista pänttää jo kotosalla lukuloman vuoksi, mutta Tuura käy edelleen lukiolla kursseilla.

Suomessa on noin 330 lukiota. Yle selvitti lukulomien pituudet kolmenkymmenen lukion kohdalla. Valtaosalla satunnaisesti valikoitujen lukioiden abeista lukuloma alkoi viikolla 6 eli viikko sitten, mutta pari poikkeustakin löytyi. Yksi poikkeuksista on Savitaipaleen lukio, jota Tuura käy.

Neljäs periodi on kertausta varten

Nelosperiodi on ollut ainakin Milja Tuuralle hyödyllinen.

Rehtori Kyyrä kertoo, että nykyisen mallin toimivuutta on kysytty lukiolaisilta, ja siitä halutaan pitää kiinni.

– Korona-aikana opiskelijat ovat joutuneet opiskelemaan hyvin itsenäisesti, joten on hyvä, että opiskelijat saavat myös valmentavaa ohjausta paikan päällä, sanoo Kyyrä.

Savitaipaleen lukion abi Sofia Kilkkinen on jo kirjoittanut kaksi ainetta syksyllä. Keväällä edessä on viiden aineen kokeet.

Lukiolaisten liitto toivoo yksilöllisyyttä

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Lukas Virtala peräänkuuluttaa lukioilta opiskelijoiden kuuntelemista. Sillä ei ole väliä, kuinka pitkä lukuloma on, kunhan ratkaisu on opiskelijoiden mielestä toimiva.

– Toiselle itsenäinen kertaaminen voi olla juuri se, mitä kaipaa. Toiset taas tarvitsevat opettajan tukea. Jos opettajat pystyvät tuomaan selkeästi esiin sen, että he ovat töissä opiskelijoita varten myös lukulomalla, niin pelkkä tieto siitä voi tuoda levollisuutta.

Videopuheluita ja kertauskursseja

Helsingin Uuden yhteiskoulun abit jäävät myös lukulomalle tämän viikon jälkeen. Lukion opiskelijat Sandra Soro , Melina Ranta , Kalle Sivola ja Hodan Mahad ovat kaikki sitä mieltä, että koulussa paikan päällä kertaamisesta on ollut suuri apu.

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opiskeleva Hodan Mahad on kiinnostunut erityisesti yhteiskuntatiedosta ja politiikasta.

Kolmen viikon lukuloma on Kalle Sivolan mielestä "parempi kuin ei mitään". Toisaalta liian pitkä loma voisi aiheuttaa laiskottelua. Melina Ranta on samaa mieltä.

– Jos lukuloma on liian pitkä, lukeminen voisi jäädä liian vähäiseksi. Koululla oleminen helpottaa kyllä, Ranta kertoo.

Kotona opiskelu voi tuntua rasittavalta – etenkin pitkän koronapandemian aikaan, kun neljä seinää ovat tulleet jo liian tutuiksi. Ranta on hakeutunut opiskelemaan myös kodin ulkopuolelle, kuten kirjastoon.

Melina Ranta (vas.) ja Sandra Soro jäävät viikon päätteeksi lukulomalle. Suunnitelmissa on löytää opiskeluun motivaatiota esimerkiksi kavereiden avustuksella ja opiskeluympäristöä vaihtamalla.

Sandra Soro on opiskellut kaveriporukalla iltaisin verkon välityksellä. Ilman koronarajoituksia Soro olisi kavereineen voinut käydä vaikkapa kahvilassa opiskelemassa.

Abipajat kutsuvat lukiolaisia lomalta yhteen

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukioissa eli Jyväskylän Lyseon lukiossa ja Schildtin lukiossa lukuloma alkoi jo helmikuun 2. päivänä. Lukuloma on kaikkiaan kuuden viikon mittainen.

– Lukuloma on tärkeä, mutta kyllä me haluamme, että valmistautumista tulevaan on tehty jo läpi opintojen. Oletus olisi, että lukuloma olisi aktiivisen kertaamisen aikaa, Laitinen sanoo.