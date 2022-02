Lue tästä, mitä Putin voi voittaa luomalla sodan uhkaa – ja mitä Venäjä voisi hävitä hyökkäämällä Ukrainaan

Venäjä on tuonut Ukrainan rajalle ainakin 130 000 sotilasta ja Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan se olisi hyökkäämässä Ukrainaan jo tällä viikolla. Asiantuntijat arvioivat laajamittaisen sodan olevan yhä epätodennäköinen , vaikka sen riski on kasvanut.

Tässä jutussa kerromme, mitä Venäjä voi voittaa ja hävitä aloittamalla sodan, kuinka suuri sodan riski on, ja miten se voitaisiin vielä välttää.

1. Mihin Venäjä pyrkii painostamalla Ukrainaa?

Venäjä pelkää menettävänsä vaikutusvaltansa Itä-Euroopassa, sillä Ukraina on lisännyt yhteistyötään lännen ja Naton kanssa. Painostuksella Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii osoittamaan Ukrainalle, Natolle ja Yhdysvalloille, että Ukraina kuuluu sen valtapiiriin. Jotta painostaminen olisi uskottavaa, hyökkäyksen mahdollisuuden täytyy olla todellinen.

2. Onko sodan uhka on suurempi nyt kuin viikko sitten?

Venäjällä on paljon aiempaa enemmän sotilaita ja kalustoa Ukrainan rajalla, ja se esittelee niitä aggressiivisesti. Emme kuitenkaan tiedä, onko Venäjällä poliittista tahtoa täysimittaiseen sotaan.

– Tässä on myös itsensä toteuttavan profetian uhka. Kun alkaa tulla käsityksiä, että sodan uhka pahenee, se tarttuu. Tällä on sodan uhkaa lisäävä vaikutus, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

3. Mitä tarkoitetaan sodalla tässä tilanteessa? Ukrainassahan on sodittu jo vuosia.

Itä-Ukrainassa on sodittu vuodesta 2014 lähtien. Nyt on kyse sodan laajenemisesta.

Koko Ukrainan miehitykseen tähtäävä sota on epätodennäköinen, koska sellaiseen operaatioon liittyy liikaa riskejä. Venäjä voisi menettää taistelussa paljon omia sotilaita ja sodasta saattaisi tulla kansan silmissä epäsuosittu.

4. Mitä hävittävää Putinilla on, jos Venäjä aloittaa sodan?

5. Miten Putin voisi vielä perääntyä?

Putin voi perääntyä, jos hän pystyy näyttämään, että voimankäytöllä on saavutettu jotain ja Venäjän kokema uhka on pienentynyt.

– Yhden voiton Venäjä on jo saavuttanut, kun se on osoittanut, että sillä on merkittävä sotilaallinen voima, jolla se voi horjuttaa tasapainoa Euroopassa, Kajanmaa sanoo.