Kun Ujuni Ahmed oli nuori, hän tunsi olevansa niin näkymätön, ettei osannut edes haaveilla mistään – nyt hän rohkaisee nuoria unelmoimaan

Ihmisoikeusvaikuttajana tunnettu Ahmed ei kuitenkaan ota paineita. Hän on hyvissä käsissä. Hänellä on parhaillaan työn alla romaani, jota hän tekee yhdessä kirjailija Elina Hirvosen kanssa. Toukokuussa ilmestyvän Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin (WSOY) pohjalta syntyy myös myöhemmin nähtävä näytelmä.

Tässä vaiheessa on jo selvää, että kirja ja näytelmä kertovat Ahmedista. Kolmevuotiaana Somaliasta Suomeen muuttaneesta tytöstä. Tarina kertoo siitä, millaista on elää elämäänsä siten, ettei tule nähdyksi.

On vaikea unelmoida, jos on näkymätön

Juuri unelmista tässä kaikessa on kyse. Kun Ahmed oli lapsi, hän ei nähnyt itsensä kaltaisia ihmisiä missään tehtävissä yhteiskunnassa. Roolimallit puuttuivat. Silloin on vaikea kuvitella itselleen tulevaisuutta. Tai vaikkapa ammattia.

Opettaja ei kysynyt viikonloppukuulumisia

Normit aiheuttavat yhä päänvaivaa

Näkymättömyys sytytti halun vaikuttaa

Kaikki alkoi aikuisuuden kynnyksellä, kun Ahmed keskusteli ystäviensä kanssa. He puhuivat sukuelinten silpomisesta, joka on yhä tapana joissain kulttuuriyhteisöissä.

Ahmed ryhtyi tutkimaan ja selvittämään tyttöjen silpomista. Hänelle valkeni, että etenkin Somaliassa on vahva perinne silpomisessa. Kaiken kaikkiaan maailmassa on arviolta noin 200 miljoonaa silvottua naista tai tyttöä (siirryt toiseen palveluun) . Ahmed ei voinut ymmärtää, että tällaista väkivaltaa tapahtui.

Ahmed on yritetty vaientaa

Nykyisin Ahmed on monikulttuurisuutta tukevan ja tutkivan Fenix Helsingin toiminnanjohtaja. Yhdistyksen puitteissa Ahmed teki muutama vuosi sitten laajan selvityksen silpomistilanteesta Suomessa. Selvisi, että Suomessa syntyneitä lapsia lähetetään ulkomaille silvottaviksi , koska Suomessa silpominen on rikos.

Ahmedille on satanut paljon kiitosta työstään. Hän on tehnyt ongelman näkyväksi, ja nyt siihen on puututtu myös lainsäädännön avulla.

Ikävää palautetta on tullut rasisteilta, mutta myös somaliyhteisön sisältä. Häntä on soimattu siitä, että hän tuo somalit ikävään valoon ja siksi rasismi vain kasvaa.

– On ollut jännä huomata, miten samanlaista negatiivinen palaute on, joka tulee valkoisilta kantasuomalaisilta ja oman yhteisön sisältä. Agenda on sama, vaikka tausta on eri.