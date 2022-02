"Seinät kaatuvat yksiössä päälle" – Opiskelijat ovat vallanneet Vaasan yliopiston luentosalin, katso suoraa lähetystä tempauksesta

Tarkoituksena on puhua lähiopetuksen tärkeydestä ja näyttää lähes kaikki opintonsa etänä opiskelleille ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille, että yhdessä opiskelu on kivaa.

Tempausta lähiopetuksen ja yhteisöllisyyden puolesta on ollut puuhaamassa muutaman teekkarin porukka. He kantavat huolta erityisesti ykkös- ja kakkosvuosikurssin opiskelijosta, joiden koko opiskeluaikaa on leimannut korona ja etäopiskelu.