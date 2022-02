Metsäyhtiö UPM:n tuotannon seisominen heijastuu laajalle – puunkorjuualan ammattilaiset ja yrittäjät pulassa

Koneyrittäjien yhdistyksestä arvioidaan, että lakko vaikuttaa todella laajasti metsäkonealaan Joensuu-Oulu -linjan eteläpuolella. UPM:n sahoille ja vanerituotantoon tarvitaan edelleen puuta, mutta kuitupuun hakkuu on seisauksissa.

Koneet pian seis?

Metsäkoneyrittäjä Jorma Hirsimäen koneet ovat aina helmikuulle asti voineet korjata puuta metsästä. Lapualaiselle yrittäjälle on löytynyt vielä jonkin verran urakkaa UPM:n talvikaupoista, kemerakohteista ja sahan tukkitoimituksista.

Työmäärä on kuitenkin romahtanut, varsinkin nyt helmikuussa.

– Kyllä työstä vuodenvaihteen jälkeen putosi pois 70 prosenttia. Se on tosi iso pudotus yrittäjälle ja kuljettajille. On ollut pakko antaa lomautuksia. Osa kuskeista on lähtenyt muihin töihin.