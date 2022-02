Huuhkaja ihastuttaa aivan ydinkeskustassa – pöllöt lennähtävät nälissään kaupunkiin ja herkuttelevat siellä rotilla

– Oli mahtavaa nähdä ihmisten reaktoita. He olivat aivan ihmeissään, että miten tämä on mahdollista, Puranen kuvaa.

Huuhkaja on pyörinyt näkösällä Jyväskylän keskustassa viime aikoina. Siitä on kuullut myös Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen tiedottaja Heikki Helle .

Myyräkanta ja suuret lumikinokset voivat vaikeuttaa ruokailua

Erityisesti huuhkajat herkuttelevat nyt kaupungeissa rotilla. Niitä on tarjolla, sillä esimerkiksi Jyväskylässä on kärsitty rottaongelmista viime aikoina.

Huuhkaja voi pesiä jopa lähes Helsingin keskustassa

– Ilmiö on vähentynyt, mutta sellaisiakin yksilöitä on aika ajoin. Huuhkajan kohdalla kaupunkiympäristöön asettuminen vaatii luonteenlujuutta, koska se on lähtökohtaisesti aika arka lintu. Hyvä ravintotilanne tietysti nostaa todennäköisyyttä, Hakkari kertoo.

Huuhkaja on ainoa laji, joka lennähtää aivan kivikaupunkeihin kävelykatualueille, Helle huomauttaa. Takametsien salaperäisenä lajina pidetty lintu on pesinyt jopa talon katolla aivan lähellä Helsingin keskustaa.

Kaikkein yleisin kaupunkiasukas on Hakkarin mukaan lehtopöllö. Jyväskylässä niillä on tälläkin hetkellä kymmenkunta reviiriä Palokan, keskustan ja Vaajakosken alueilla.

Jätelain muutokset kurittivat huuhkajia

– Sinänsä on hienoa, että jätteenkäsittely on muuttanut muotoaan, mutta käytännössä huuhkajan ravinto on siellä ehtynyt. Erämaareviirit eivät tuota tarpeeksi poikasia. Siellä on monenlaista ongelmaa, joka heikentää poikastuotantoa, Hakkari sanoo.