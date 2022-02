Simo Silmun ura alkoi 15-vuotiaana ja mukana on synkkiä aikoja, mutta nyt alkoholivuodet ovat takana

– Ensimmäinen kysymys oli, että mikä on bändin nimi. Ja sitähän ei ollut niin tokaisin, että olkoon nyt vaikka Yölintu. Yölintu-valssi on varmaan ensimmäinen kappale, jota olen haitarilla tapaillut. Sellaiseksi nimi jäi, ja sitä se on ollut kohta 30 vuotta.