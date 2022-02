Saako olla trilleriä, länkkäriä, animea vai kauhua? Kokosimme listan hiihtoloman ja kevään odotetuimmista elokuvista

Laatua länkkärinä: The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch on julma cowboy Jane Campionin uutuudessa, joka on ehdolla 12 Oscarin saajaksi. Kuva: Kirsty Griffin / Netflix

Jane Campionin The Power of the Dog sijoittuu lännenmiesten maailmaan tai siihen, mitä siitä on 1920-luvulla jäljellä. Phil (Benedict Cumberbatch) on cowboy, julma miesten mies, jonka elämä kääntyy raiteiltaan, kun veli menee naimisiin ja ranchille asettuu nainen (Kirsten Dunst).

Uusiseelantilainen Jane Campion tunnetaan parhaiten mestarillisesta Pianosta (1993). Benedict Cumberbatch puolestaan on brittien kultapoika, virtuoottinen näyttelijä, joka on luotu suuriin tehtäviin.

Elokuva on ehdolla peräti 12 Oscar-palkinnon saajaksi.

Katsottavissa Netflixissä.

Animen ystäville: Belle

Lukiolaistyttö Suzu muuttuu virtuaalimaailmassa laulajatähti Belleksi. Kuva: Cinema Mondo

Mamoru Hosodan ohjaama ja käsikirjoittama Belle kertoo lukiolaistyttö Suzusta, joka elää isänsä kanssa pienessä kylässä. Elämä saa uuden suunnan, kun Suzu astuu virtuaalimaailmaan ja muuttuu avatariksi nimeltä Belle.

Hän löytää äidin kuolemasta asti kadoksissa olleen taitonsa laulaa. Japanilainen Mamoru Hosoda oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi edellisestä Mirai-nimisestä animestaan (2018).

Elokuvan ensi-ilta on elokuvateattereissa 18.2.

High school -farssi Suomesta: Supercool

Teppo Airaksisen Yhdysvalloissa tekemässä elokuvassa kaksi nörttiä Gilbert (Miles J. Harvey) ja Neil (Jake Short) yrittää olla mahdollisimman cool. Kuva: Dan Anderson © Yellow Film & TV

Teppo Airaksisen ohjaama Supercool on kuriositeetti. Se on suomalaisen ohjaajan amerikkalaisilla näyttelijöillä Yhdysvalloissa tekemä perinteinen high school -farssi.

Kaksi nörttiä yrittää epätoivoisesti olla cooleja ja päästä deittailemaan. Lajityypiltä voi odottaa armotonta biletystä, noloja tilanteita ja huonoa makua.

Teppo Airaksinen on aiemmin ohjannut useita tv-sarjoja sekä muun muassa elokuvat Juice ja Napapiirin sankarit 2. Variety-julkaisun arviossa (siirryt toiseen palveluun) elokuvaa kuvaillaan energiseksi joskin epätasaiseksi teinifantasiaksi.

Ensi-ilta elokuvateattereissa 23.2.

Koronasulun symboli: 70 on vain numero

Seija (Hannele Lauri) on koko kansan rakastama iskelmätähti. Kuva: Johanna Vuoksenmaa / Dionysos Films

Johanna Vuoksenmaan ohjaaman ja käsikirjoittaman 70 on vain numero -elokuvan ensi-ilta siirtyi koronasulun vuoksi kerta toisensa jälkeen.

Epäonninen komedia on ollut tulossa valkokankaille vuodesta 2020. Se sai ensi-iltansa osassa maata vuodenvaihteessa. Nyt Hannele Laurin näyttelemä rakastettu iskelmädiiva tulee vihdoin ensi-iltaan maan joka kolkassa.

70 on vain numero jatkaa vuoden 2020 katsotuimman elokuvan, Teräsleidin, kaltaisten tarinoiden sarjaa, jossa ikä ei rajoita naispääroolien elämää.

Lue lisää:

Elokuva on nähtävillä jo osassa maata, kautta maan se tulee ensi-iltaan 25.2.

Hitchcockmaista trilleriä: Kimi

Zoë Kravitz näyttelee trillerissä julkisten paikkojen kammosta kärsivää Angelaa, joka alkaa selvittää mahdollista murhaa. Kuva: Claudette Barius

Ohjaaja Steven Soderberg nostaa hattua Alfred Hitchcockille uudella paranoidisella trillerillään.

Kimi on elokuvassa Sirin ja Alexan kaltainen puheeseen perustuva fiktiivinen virtuaaliavustaja. Zoë Kravitzin näyttelemä Angela kehittää ohjelmaa kuuntelemalla ihmisten sille esittämiä pyyntöjä.

Eräänä päivänä Angela uskoo todistavansa ääniraidalla murhaa. Kun kukaan muu ei usko löytöön, julkisten paikkojen kammosta kärsivä Angela ryhtyy selvittämään asiaa itse.

Katsottavissa HBO:lla.

Suomalaista kauhua: Pahanhautoja

Siiri Solalinna on Tinja, jolle alkaa tapahtua outoja asioita. Kuva: Andrejs Strokins

Suomalainen kauhuelokuva on harvinaisuudessaan tapaus.

Hanna Bergholmin ohjaama esikoispitkä Pahanhautoja kertoo esiteini-ikäisestä Tinjasta (Siiri Solalinna), joka yrittää toteuttaa äitinsä unelmaa menestyksestä telinevoimistelussa. Tinja löytää oudon linnunmunan, jota hän alkaa hautoa. Munasta kuoriutuu pelottava olento.

Ilja Rautsin käsikirjoittamassa elokuvassa pääpahis on äiti. Elokuva on jo ennen Suomen ensi-iltaa myyty useisiin maihin, muun muassa Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan.

Lue Hanna Bergholmin haastattelu:

Ensi-ilta elokuvateattereissa 4.3.

Japanilainen helmi: Drive my Car

Misaki (Toko Miura) on Yusuken (Hidetoshi Nishijima) autonkuljettaja. Keskeinen tapahtumapaikka on Saab 900. Kuva: Future Film

Hiljaiseksi mestariteokseksi luonnehdittu Ryûsuke Hamaguchin Drive my Car kuvaa surua, rakkautta ja taiteen voimaa.

Haruki Murakamin novelliin perustuvassa elokuvassa Yusuke-niminen teatteriohjaaja ei pääse yli vaimonsa kuolemasta. Yusuke (Hidetoshi Nishijima) hukuttaa surunsa ohjaamalla Tsehovin Vanja-enoa. Elokuvan keskeinen tapahtumapaikka on vanha punainen Saab, jonka kuljettajaksi on palkattu nuori tuppisuinen nainen.

Kritiikeissä ylistetty (siirryt toiseen palveluun) ja festivaaleilla palkittu elokuva on ehdolla myös neljän Oscar-palkinnon saajaksi.

Ensi-ilta elokuvateattereissa 18.3.

Uutta nuorten kuvausta: Tytöt tytöt tytöt

Tytöt tytöt tytöt kertoo nähdyksi tulemisen tarpeesta. Elokuvassa näyttelevät Eleonoora Kauhanen (Rönkkö), Linnea Leino (Emma) ja Aamu Milonoff (Mimmi). Kuva: Ilkka Saastamoinen

Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt on ennen Suomea saanut jo ensi-iltansa Pohjois-Amerikassa Sundancen elokuvajuhlilla ja Euroopassa Berlinalessa.

Kotiintuomisina tytöillä on jo yksi pysti. Sundancessa se voitti yleisöpalkinnon.

Daniela Hakulisen ja Ilona Ahdin käsikirjoittama elokuva seuraa kolmen erilaisen teini-ikäisen tytön elämää ja kertoo nähdyksi tulemisen tarpeesta aikuisuuden kynnyksellä.

Lue ohjaajan haastattelu:

Ensi-ilta elokuvateattereissa 14.4.

Älä unohda näitä

Kenneth Branaghin Belfast on ohjaajan hekilökohtainen kuvaus Irlannista. Kuva: STELLA Pictures / Splash News

Katso täältä aiemmin kokoamme poiminnat. Listalta löytyvät muun muassa legendaarisen espanjalaisohjaajan Pedro Almodovarin Rinnakkaiset äidit (ensi-ilta 4.3.), norjalaisen Joachim Trierin kolmekymppisen naisen identiteetin etsintää kuvaava The Worst Person in the World (ensi-ilta 18.3.), Kenneth Branaghin Irlanti-kuvaus Belfast (ensi-ilta 11.3.) sekä The Batman, jossa Robert Pattinson muuntautuu ensimmäistä kertaa lepakkomieheksi (ensi-ilta 4.3.).

Pistä korvan taakse myös joulun alla ensi-iltaan tullut lastenelokuva Encanto. Se on kolumbialaiselle maaseudulle sijoittuva animaatio, jonka musiikin on säveltänyt sensaatiomaisen menestyneen Hamilton-musikaalin tekijä, Lin-Manuel Miranda. Elokuva on katsottavissa Disney+-palvelussa.

Mitä uutuuselokuvia suosittelisit muille ja miksi? Keskustele aiheesta 20.2. klo 23 asti.