Törkeiden huumausainerikosten määrä räjähti Länsi-Uudellamaalla – kasvua jopa 80 prosenttia edellisvuodesta

Poliisi selvitti Mantaqa-vyyhdin

Muun muassa itseään Mantaqaksi kutsuvaan jengiin liittyen syyteharkintaan on lähtenyt liuta epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia. Ensimmäisestä suuresta huumerikosvyyhdistä päätekijät on jo tuomittu pitkiin vankeustuomioihin. Toinen Mantaqaan liittyvä kokonaisuus on käräjäoikeuden käsittelyssä loppumetreillä.