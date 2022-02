Poikaystävä alkoi hakata 14-vuotiasta Elinaa eivätkä aikuiset puuttuneet rajuun väkivaltaan – "En ollut riittävän arvokas avun saamiseksi"

Seurusteluväkivalta on melko yleistä

– Kyseessä on laaja ilmiö, jota on tutkittu vielä vähän, sanoo perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan keskittyvän lapsityön asiantuntija Katri Kyllönen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Väkivaltaa on myös esimerkiksi henkinen väkivalta: esimerkiksi haukkuminen, uhkailu, nolaaminen tai pahimmillaan täydellinen kontrollointi. Sitä on usein vaikeampi tunnistaa väkivallaksi.

– Fyysinen väkivalta on helpompi tunnistaa, mutta ei 14-vuotiaalla ollut ymmärrystä siitä, että kaikenlainen kontrollointikin on väkivaltaa, Elina huomauttaa.

Väkivalta traumatisoi myös nähtynä

– Jokaisella lapsella on oikeus apuun. Ilman apua jäämisestä on elinikäisiä seurauksia, kärsimyksiä ja hoitamattomista tilanteista tulee isoja kustannuksia myöhemmin, korostaa Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä .

"Synnyin väkivallan keskelle"

– Täyttä totuutta ei varmasti tiedetty. Lapsi on lojaali vanhemmilleen viimeiseen asti. Vanhemmilla taas oli syyllisyyttä ja häpeää sekä pelkoa, että he menettäisivät lapset.

– Sitä tuttua hakee alitajuisesti. Siihen on niin tottunut, kun ei muusta tiedä, siksi kutsun sitä "tutuksi ja turvalliseksi". Kun näin, miten äiti on toiminut ja alistunut, en osannut itsekään asettaa rajoja, Matilda kuvaa.

Nyt Elina on 38-vuotias ja itsekin jo äiti. Hänellä on lapset, työ, harrastuksia ja kavereita. Hän voi nyt hyvin.

– Nyt on ymmärrys siitä, mitä haluan tarjota lapsilleni ja mitä en todellakaan halua. Lapsilla on tänä päivänä kaikki hyvin, mutta pieninä he altistuivat väkivallalle. Nyt on tärkeää kertoa heille, että heitä rakastetaan.