Suomessa jalostuksessa käytetään yhä vakavasti sairaita koiria – nyt syynätään keskeisimmät perinnölliset sairaudet

– Monessa rodussa tehdään esimerkiksi selkäkuvauksia, mutta silti joidenkin rotujen jalostuksessa käytetään sellaisia koiria, joilla on huonommat tulokset, kuin on suositeltu, toteaa jalostusasiantuntija Katariina Mäki .

Esimerkiksi ranskanbulldoggia on joissakin pentueissa jalostettu piittaamatta koirien selkäongelmista. Mäki arvelee, että jalostajat tiedostavat koirien terveysongelmat, mutta koirien totutusta ulkonäöstä on vaikea luopua. Etenkin kansainväliseen näyttelytoimintaan tähtäävien koirien jalostuksessa paineet koiran ulkomuotoon tulevat ulkomailta. Mäen mukaan Pohjoismaissa ollaan tietoisempia koiran terveydestä kuin muualla Euroopassa tai esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Koirien jalostuskenttä on Suomessa hyvin moninainen, Mäki kuvailee. Osa kasvattajista on erittäin valveutuneita koirien terveysongelmista, osa kasvattajista taas uskoo toimivansa oikein, mutta osaamista ja tietoa ei ole riittävästi.

Jalostusasiantuntija Katariina Mäki on mukana Ruokaviraston, Maa- ja metsätalousministeriön sekä Luonnonvarakeskuksen jatkohankkeessa, jossa selvitetään lisää koirien jalostukseen liittyviä ongelmia.

Lisää raja-arvoja ja kriteereitä tulossa

Koska koiraroduilla on paljon perinnöllisiä sairauksia ja terveysongelmia, työtä niiden kitkemiseksi jatketaan. Luonnonvarakeskuksen (Luke), maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston parin vuoden takainen selvitys koirien jalostuksesta on nyt saamassa jatkoa.

Syksyllä 2020 julkaistu selvitys keskittyi lähinnä lyhytkuonoisten koirarotujen jalostukseen. Nyt on työn alla kattavampi paketti jalostuksen aiheuttamista perinnöllisistä sairauksista (siirryt toiseen palveluun) .

Selvityksessä jatketaan kriteereiden ja raja-arvojen luomista, joiden avulla tulevaisuudessa esimerkiksi eläinlääkärit voivat arvioida eläimen hyvinvointia. Lista arvioitavista ongelmista on pitkä: esimerkiksi perinnölliset iho- ja silmäsairaudet, lyhytraajaisuus ja sen tuomat ongelmat, kuten selkäviat, nivelten kasvuhäiriöt, käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, karvattomuuden vaivat ja sukusiittoisuuden tuomat rasitteet, kuten mutaatiot.

Esimerkiksi Kempe mainitsee englanninbulldoggin, joka ei käytännössä kykene itse synnyttämään, vaan pennut on leikattava. Vuonna 2020 raja-arvoksi ehdotettiin kaksi keisarinleikkausta narttua kohden, mutta kukaan ei toistaiseksi valvo leikkausten määrää. Eläinlääkäriä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kriteereitä ja raja-arvoja tarvitaan myös valvontaa varten

Koirien jalostus on pitkälti alan omassa ohjauksessa. Eläinsuojelulaki esimerkiksi kieltää jalostamisen, josta on vakavaa haittaa eläimen terveydelle, mutta jalostusta ei varsinaisesti valvota.

Salminen viittaa myös 2020 julkaistuun raporttiin. Valvovan viranomaisen ongelma on siinä, että yhtenäisiä rajavetoja ei ole tehty, ja että lyttykuonoiset koirat eivät ole ainoita rotuja, jotka kärsivät vakavista perinnöllisistä sairauksista.

Uudet kriteerit on tarkoitus ottaa osaksi uutta eläinten hyvinvointilakia. Lakiin on tulossa myös eläinlääkäreille ilmoitusvelvollisuus. Tällöin eläinlääkärin on ilmoitettava viranomaisen rekisteriin, kun esimerkiksi tekee keisarinleikkauksen koiralle, joka ei itse kykene synnyttämään.