Historiallisen rakennuksen siirtoon ja remonttiin on käytetty Tampereella jo yli 9 miljoonaa euroa – käyttötarkoitus edelleen auki

Poikkeuksellinen rakennushanke on Tampereen keskustassa viimein tulossa päätökseen.

Sisällissodassa ammuttujen luodinreikien merkitsemän rakennuksen käyttötarkoitus on vielä auki. Varmaa on vain se, että tavara-asema ja sen viereinen rautatieläisten asuinrakennus saadaan valmiiksi lokakuun lopussa.

Tiloihin on visioitu muun muassa jääkiekkokaupungin MM-areenaa.

– Olemme miettineet, että pitäisimme toukokuussa rakentamisessa taukoa ja järjestäisimme ehkä MM-kisoihin liittyviä pieniä tilaisuuksia. Asia on vielä täysin auki, toteaa Jatke Pirkanmaa Oy:n projektinjohtaja Rauno Kulmala .

– Uusi toimija on tiedossa, ja se julkistetaan helmikuun lopussa, kertoo Jatke Pirkanmaa Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hannus .

Paikallisille tärkeä rakennus

Pirkanmaan maakuntamuseon rakennustutkija Miinu Mäkelä on tyytyväinen nähdessään, miten vanha tavara-asema rakentuu uuteen kuosiin.

– Oli jännittävää päästä katsomaan sitä tässä vaiheessa, kun työt ovat kesken. Siirto on ollut aikamoinen urakka ja kaikkinensa aika erikoinen tilanne. Hauska nähdä, kun se nyt siihen nousee ja rakentuu - loppujen lopuksi siitähän ovat jäljellä vain seinät.

– Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo liittyy aina osittain sen alkuperäiseen paikkaan. Se on kuitenkin osoitus ihmisten kiinnostuksesta kulttuuriympäristöä ja rakennettua ympäristöä kohtaan.

– Koko prosessi, ihmisten kannanotto asiaan ja lopulta siirtopäätös ovat tarinana hieno ja samalla osoitus siitä, että tavara-asema on tamperelaisille tärkeä.

Tavara-asema kytkeytyy rataan

Kuinka suuri merkitys on sillä, että tavara-asema siirtyi alkuperäiseltä paikaltaan parikymmentä metriä?

– Pieni siirtäminen on pienempi asia kuin rakennuksen siirtäminen täysin toiselle paikkakunnalle tai irti lähiympäristöstään. Tavara-asemalle on tuotu junalla tavarat tai ne ovat sieltä jatkaneet matkaansa junalla eteenpäin - totta kai sillä on ollut tärkeä merkitys rakennuksen ymmärrettävyydelle, Mäkelä huomauttaa.